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Koronavirüs Fransa'yı karıştırdı Göstericilerle polis arasında arbede yaşandı

Koronavirüs Fransa'yı karıştırdı Göstericilerle polis arasında arbede yaşandıFransa, (DHA) - Koronavirüs krizi nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkeler arasında yer alan Fransa'nın başkenti Paris sokaklarında eylemciler ile polis arasında çatışma yaşandı.

20.04.2020 10:01 | Son Güncelleme: 20.04.2020 10:04
Koronavirüs Fransa 'yı karıştırdı Göstericilerle polis arasında arbede yaşandı
Fransa, (DHA) - Koronavirüs krizi nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkeler arasında yer alan Fransa'nın başkenti Paris sokaklarında eylemciler ile polis arasında çatışma yaşandı.
Dünyayı sarsan koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Fransa'nın başkenti Paris'te sokaklarda hareketli dakikalar yaşandı. Ülkede covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 395 artarak 19 bin 718'e yükseldi. Öte yandan Paris'te sokakların temizlendiği sularda covid-19 izine rastlanması ve hükümetin koronavirüse karşı alınan önlemlerin yetersiz olması nedeniyle sokağa döküldü.
SOKAKTAKİ ARBEDEYİ CEZAYİRLİ GAZETECİ DUYURDU
Öte yandan Ülkede sabahın ilk saatlerinde, Cezayir kökenli Fransız bir gazeteci tarafından çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntüler büyük ilgi gördü. Protestocu gruplar sokakta toplanırken silahlı polis kuvvetleri de bölgeye yayıldı. Cezayir kökenli Fransız gazeteci Taha Bouhafs Paris sokaklarında çıkan olayları kameraya aldı. Taha Bouhafs'ın polis tarafından sert bir şekilde müdahale edildiği görüntüler de ortaya çıktı. Gazeteci Taha Bouhafs, Twitter ve Instagram hesaplarından görüntüleri paylaştı ve şu mesajı yazdı Banliyöler yanıyor, tarih tekerrür ediyor, patlama bu sefer gerçekten çok uzak değil, bu haksızlık. Önümüzdeki birkaç gün çok önemli.
Koronavirüs Fransa’yı karıştırdı Göstericilerle polis arasında arbede yaşandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Fransa, Polis, Güncel
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