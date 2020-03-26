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KORONAVİRÜS G20 LİDERLER OLAĞANÜSTÜ ZİRVESİ BAŞLADI

Gülseli KENARLI / Video konferans yöntemiyle yapılan koronavirüs G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi başladı.

26.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:35
KORONAVİRÜS G20 LİDERLER OLAĞANÜSTÜ ZİRVESİ BAŞLADI

Gülseli KENARLI/

Video konferans yöntemiyle yapılan koronavirüs G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'da video konferans yöntemiyle koronavirüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesine katılıyor. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nden katılıyor.

Görüntü Dökümü:

-Zirveden fotoğraflar


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Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

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