Koronavirüs G20 liderler olağanüstü zirvesi başladı
VİDEO konferans yöntemiyle yapılan koronavirüs G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi başladı.
26.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:36
VİDEO konferans yöntemiyle yapılan koronavirüs G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'da video konferans yöntemiyle koronavirüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesine katılıyor. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nden katılıyor.- İstanbul
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Kaynak: DHA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Güncel