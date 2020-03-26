Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüs G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi sonrası konuştu (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'da video konferans yöntemiyle koronavirüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesine katıldı.

26.03.2020 19:11 | Son Güncelleme: 26.03.2020 19:11
Koronavirüs G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi sonrası konuştu (1)
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'da video konferans yöntemiyle koronavirüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin ardından, "Küresel finansal kriz döneminde yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeliyiz. Hiçbirimizin korumacı ve tek taraflı politikalar uygulama lüksü yoktur. İnsanlığın tamamı rahat nefes alıncaya kadar tüm ülkeleri adil bir şekilde bu küresel sağlık kriziyle mücadeleye katılmaya davet ediyorum. Alacağımız tüm ulusal tedbirlerin Dünya Ticaret Örgütü kuralları ile uyumlu ve uluslararası iş birliğini teşvik edici olması önemlidir. Salgının kontrolü ile hastalığın teşhisi ve tedavisi konusundaki birikimlerin de paylaşılması gerekiyor. Koronavirüs salgını G20'nin iş birliği ve uzlaşı ruhunun önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu süreçte yönlendirici olmak, sorumluluk almak ve küresel ölçekte iş birliğini göstermek zorundayız. Salgınla mücadelede birçok gelişmiş ülkenin dahi çok ciddi zorluklar yaşadığını görüyoruz." açıklamasında bulundu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüs G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi sonrası konuştu (1) - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bini geçti Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bini geçti
Koronadan ölen Dilek’in annesine seslendiği son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronadan ölen Dilek'in annesine seslendiği son görüntüleri ortaya çıktı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı yarım milyonu aştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı yarım milyonu aştı
Meteoroloji tarih verip uyardı! 7 ilde yağış etkili olacak Haberler
Meteoroloji tarih verip uyardı! 7 ilde yağış etkili olacak
G20 sonrası Erdoğan’dan dünya liderlerine koronavirüs çağrısı Haberler
G20 sonrası Erdoğan'dan dünya liderlerine koronavirüs çağrısı
Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü Haberler
Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü
Alman yetkililer ülkedeki korona ölüm oranının düşük olmasını iki nedene bağladı Haberler
Alman yetkililer ülkedeki korona ölüm oranının düşük olmasını iki nedene bağladı
Ece Seçkin’den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı Haberler
Ece Seçkin'den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:30: Dünya genelinde korona virüs vakaları 500 bini aştı - Haber 20:30: Afyonkarahisar'da gülümseten yanlış anlama - Haber 20:30: KARAMAN Bariyere devrilen kamyonda sıkışan sürücü ağır yaralandı - Haber 20:30: New York'ta Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı, bir günde yüzde 40 arttı - Haber 20:30: Havalimanında mahsur kalan yabancı yolcular Karabük'teki yurda yerleştirildi - Haber 20:14: Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış? - Spor 20:04: Koronavirüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı - Haber 19:37: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı - Haber 19:18: Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor - Haber 19:06: Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı - Haberler 18:37: Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü - Haber 18:10: Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir - Haber