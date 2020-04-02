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Koronavirüs genelgesini fırsat bilen "torbacı berbere" nefes kesen operasyon

Koronavirüs genelgesini fırsat bilen "torbacı berbere" nefes kesen operasyon Fatih'te narkotimler uyuşturucu ticareti yapılan berber dükkanına baskın düzenledi Aramalarda çok miktarda bonzai maddesi ele geçirildi, torbacı berber ise gözaltına alındı Fatih'te narkotimler, yeni tip...

02.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:21
Koronavirüs genelgesini fırsat bilen "torbacı berbere" nefes kesen operasyon
Fatih 'te narkotimler uyuşturucu ticareti yapılan berber dükkanına baskın düzenledi
Aramalarda çok miktarda bonzai maddesi ele geçirildi, torbacı berber ise gözaltına alındı
İSTANBUL - Fatih'te narkotimler, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kepenk kapatan bir berber dükkanına nefes kesen bir operasyon düzenledi. Engel tanımayarak kepengi 40 santimetre açık olan aralıktan sürünerek dükkana giren polis, "torbacı berberi" ve diğer 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Aramalarda çok miktarda bonzai maddesi ele geçilirken, gözaltına alınan şüpheliler ise emniyete götürüldü.
İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek, vatandaşları korumak ve yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Bu kapsamda uyuşturucuyla mücadeleyi de hız kesmeden sürdüren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Fatih Cerrahpaşa'da genelgeye rağmen bir berber dükkanına şahısların girip çıktığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren narkotimler, Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi'ndeki dükkanı fiziki takibe aldı. Takip esnasında dükkana şüpheli şahısların giriş yaptığını gören polis, hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçti. Şüpheliler tarafından deşifre olmamak amacıyla polis yeleği giymeyen narkotimler, kepengi 40 santimetre açık olan aralıktan sürünerek içeriye girdi. Engel tanımayan narkotik polisi içerideki şahısları yakalayarak etkisiz hale getirdi.
"Torbacı berberden" uyuşturucu fışkırdı
Operasyon kapsamında narkotimler, dükkanda saatlerce gerçekleştirdiği aramalarda şahsın üstünde satışa hazır alüminyum folyo içerisinde bonzai maddesi ele geçirdi. Aramalarını daha da derinleştiren ekipler, dükkanın alt katına indiğinde ofis kısmındaki bir kargo poşetinin içerisinde ise bonzai maddesi buldu. Uyuşturuculara ekipler tarafından el konulurken, şahıslar ise kelepçelenerek gözetim altına alındı. Dükkanda çalışmalar devam ettiği esnada dışarıda da güvenlik tedbiri alan narkotimler, şüpheli bir şahsın dükkana doğru yaklaştığını gördü. Anormal hareketler sergilemesi üzerine polis, şahsı durdurarak üst aramasını gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda şüphelinin üzerindeki sigara paketinin içerisinden satışa hazır çok miktarda bonzai maddesi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı düşünülen bin 235 liraya da el konuldu.
Polis sürünerek girdiği dükkanda şüphelileri yakaladı
Öte yandan berber dükkanına sürünerek giren ve operasyonu gerçekleştiren narkotimler, yakaladıkları 3 torbacıyı kelepçeledikten sonra kepengin bozuk olması nedeniyle aynı şekilde dükkandan çıkarttı. Koronavirüs salgını nedeniyle "sosyal mesafeye" dolar eden polis, gözaltına aldıkları Kıvanç Y., berber Uğur D. ve Orçun C'yi ifadelerinin alınması ve işlemlerinin yapılması için emniyete götürdü. Şahısların işlemlerinin tamamlanmasının ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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Koronavirüs genelgesini fırsat bilen ’torbacı berbere’ nefes kesen operasyon

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Fatih, 3. Sayfa

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Koronavirüs genelgesini fırsat bilen "torbacı berbere" nefes kesen operasyon
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