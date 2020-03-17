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İzmir Gıda mühendisleri odası: Koronavirüs gıdalarda üreyip çoğalamıyor

Tüm dünyada binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs, insanlar arasında hızla yayılması sonrası akıllara "Gıdalara da bulaşır mı?" sorusunu getirdi. İzmir Gıda Mühendisleri Odası merak edilen soruya açıklık getirdi.

17.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:52

İnsanlar arasında hızla yayılan koronavirüs, vatandaşları gıdalar konusunda da alarma geçirdi. Konuyla ilgili bilgilendirmede bulunan İzmir Gıda Mühendisleri Odası"gıda ürünlerinde koronavirüs salgınına rastlanması pek mümkün olmadığını, gıda üreten işletmelerde çalışan personelin hijyen şartlarına uymasının önemli olduğunu" belirtti.

VİRÜSLER, GIDALARDA ÜREYİP ÇOĞALAMIYOR

"Virüsler gıdada üreyip çoğalamayan dolayısıyla da gıdaların bozulmasına sebep olmayan mikroorganizmalardır" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada "Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, Amerika Gıda ve İlaç Otoritesi ve Amerika Tarım Birimi'nin araştırmaları virüsün gıdalar ile bulaşmadığını ortaya koysa da, virüslerin yüzeylerde belirli süre hayatta kalmasının mümkün olduğu bilinmektedir.Bu sebeple de gıdaların üretilmesi, hazırlanması, depolanması, satışı ve tüketilmesinde iyi hijyen uygulamalarının takip edilmesi önemlidir" denildi.

GIDALARA TEMASTAN SONRA MUTLAKA ELLER YIKANMALI

İzmir Gıda Odası'nın gıda üretimi yapan işletmeler ve çalışanları için uyması gereken kuralları şöyle sıraladı:

Üretim öncesinde, sonrasında ve süresince gerektiğinde, çiğ bitkisel ve hayvansal gıdalarla temastan sonra, yemekten önce ve sonra, tuvaletten sonra, evcil ve yabani hayvanlara temas sonrası, çöpe dokunduktan sonra, hasta ziyareti ve refakati öncesi ve sonrası, kesik veya yara tedavisinden önce ve sonra, burun temizliği, öksürme veya hapşırdıktan sonra eller mutlaka akan su ve sabunla en az 20 saniye boyunca yıkaması ve ellerini tek kullanımlık kağıt havlu ile kurulaması

Ekipmanların çiğ bitkisel ve hayvansal gıdalara temas ettikten sonra sıcak su ve deterjan ile veya bulaşık makinesinde yüksek sıcaklıkta yıkanması,

Üretim, işleme ve tüketim aşamalarında ayırma ve tasnifleme işleminin doğru şekilde yapılması, alışverişte çiğ hayvansal gıdalar ile diğer gıdalar ve gıda olmayan maddelerin birbiri ile temas etmeyecek biçimde ayrı poşetlere konulması,pişmiş ve çiğ gıdaların birbiri ile temas ettirilmemesi, çiğ gıdalarla temas eden tüm malzemelerin uygun deterjan ve sıcak su ile yıkanması gerekiyor.

HAYVANSAL GIDALAR ÇİĞ TÜKETİLMEMELİ

İzmir Gıda Mühendisleri Odası'nın tüketiciler için önerileri ise şöyle:

Pişirilerek tüketilmesi gereken et, süt, yumurta gibi gıdalar çiğ olarak tüketilmemeli, gıda işletmelerinde ürünün mevzuatına uygun koşullarda ısıl işlem uygulandığı sürekli kontrol edilmeli ve kayıtları tutulmalı, evde tüketimde gıdanın merkez sıcaklığının yeterli dereceye çıkması sağlanmalı (>65°C), etlerin kanlı olmaması, yumurta akının sıvı görünümünden kurtulması gibi görsel izlemenin yanı sıra ev tipi mutfak termometresinin kullanılması ve etikette belirtilen pişirme önerilerine uyulması da faydalı olacaktır.

Gıdalarda sağlık riski oluşturan mikroorganizmalar genellikle 4°C ile 65°C arasında çok hızlı gelişirler. Bu nedenle de pişirilen gıdalar hemen tüketilmeyecekse hızlı bir şekilde 4°C nin altına soğutulmalıdır. Çabuk bozulabilen gıdalar 2 saatten fazla oda sıcaklığında bekletilmemelidir.

Gıdanın etiketinde yazan saklama, hazırlama, muhafaza ve tüketim koşullarına mutlaka uyulmalıdır.

Donmuş gıdalar asla ortam sıcaklığında çözdürülmemeli veya marine edilmemelidir. Çözdürme işlemi mutlaka buzdolabında veya mikrodalga fırınlarda yapılmalıdır.

Ekmek, poğaça, simit gibi ürünler alınırken dokunarak seçmek yerine, göz ile seçilmeli, pazar ve manav reyonlarından alınan meyve ve sebzeler de yine aynı şekilde ve şartlarda temin edilmeli, açıkta satılan ve hava ile doğrudan temas eden baharat, kuruyemiş ve bakliyatlar tercih edilememelidir.

Her zaman olduğu gibi, bu süreçte de gıda ve gıda ürünleri alırken ambalajlı, ambalajı zarar görmemiş, iyi hijyen uygulamaları ve gıda güvenliği yönetim sistem uygulamalarını uygulayan, gıda mühendisi veya ilgili meslek mensupları tarafından denetim ve kontrole tabi olan kayıtlı veya onaylı işletmelerde üretilen gıda ürünleri tercih edilmelidir. Özellikle merdiven altı diye tabir edilen kayıt dışı ve denetim mekanizmasından uzak gıda işletmeleri halk sağlığını korumak açısından ALO 174'e ihbar edilmedir.

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İzmir Gıda mühendisleri odası: Koronavirüs gıdalarda üreyip çoğalamıyor
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, İzmir, Güncel

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