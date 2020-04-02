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Koronavirüs Görülmeyen Ülkeler

Dünyanın yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgını ile mücadelesi devam ediyor. İnsanların normal hayatlarına ne zaman dönecekleri belli değil.

02.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:50
Koronavirüs Görülmeyen Ülkeler
Dünyanın yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgını ile mücadelesi devam ediyor. İnsanların normal hayatlarına ne zaman dönecekleri belli değil. Vaka ve ölüm sayısı hızla artıyor. İlginç bir şekilde koronavirüsün hiç uğramadığı ülkeler de var. İşte koronavirüs vakasının tespit edilmediği o ülkeler

2 Nisan 2020 tarihi itibarıyla, Dünya genelinde mevcut vaka sayısı 705.277, tedavi edilen vaka sayısı 202.728, ölümcül vaka sayısı da 48.583. T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 15 bini geçti, koronavirüsten 979 kişi yoğun bakımda tedavi görürken, 277 kişi hayatını yitirdi. İnsanlara sürekli olarak "Evde Kalın" çağrıları yapılmasına, çoğunluk uymasına rağmen virüs hızla bulaşıyor, can almaya devam ediyor. Virüs şu anda 183 ülkeye yayılmış durumda ancak koronavirüsün hiç girmediği ülkeler de var.

Koronavirüsün görülmediği ülkeler; Türkmenistan, Tacikistan, Yemen, Güney Sudan, Kuzey Kore, Malavi Adası, Sao Tome ve Principe, Komor Adaları ve Lesotho. Bu ülkelerde koronavirüsün görülmemesinin nedeni olarak önem arz eden testlerin yapılmaması ve sansür gösteriliyor.

HAYATINI KAYBEDENLERİN %80'i 60 yaş üstünde. %75'inin kronik rahatsızlığı vardı. Örneğin %68'i tansiyon hastasıydı. Halen yoğun bakımda olanların %75'i de 60 yaş üstünde, %63'ü tansiyon hastası. 60 yaş ve üstünün evden çıkmamalarını istiyoruz. Bunun apaçık nedenleri var. pic.twitter.com/SD1wC8dvdl
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 2, 2020

VİRÜS ARTIK 81 İLİMİZDE. Düne kadar vakaya rastlanmayan ilimiz vardı. Şimdi ise virüsün görülmediği şehir yok. İki yeni tanı tabloyu değiştirdi. Tüm şehirlerimizde hareketliliği azaltmak zorundayız. Evde kalmak istisnasız her yerde önemli. pic.twitter.com/l4RKsESya3
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 2, 2020

VAKALARIMIZDAKİ ÖLÜM ORANI şu an %1,58. Bu oran birçok ülkedeki orandan düşük. Almanya, Güney Kore gibi ülkelerde de düşük olan oran, son günlerde artış gösterdi. Yeni hayatlar kaybedebiliriz, fakat biz bu ORANI %1,58'İN ALTINA ÇEKMEK İÇİN ısrarla çalışacağız. pic.twitter.com/WbAjfhgS4o
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 2, 2020
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Teknoloji
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