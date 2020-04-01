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"Koronavirüs gözlerde konjonktivit yaparak bulaşabilir" uyarısı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) konjonktivit (pembe göz) yaparak bulaşma riskinin olduğunu bildirdi.

01.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:21
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) konjonktivit (pembe göz) yaparak bulaşma riskinin olduğunu bildirdi.
Evereklioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı korunmada hijyenin oldukça önemli olduğunu, bu nedenle gözlere de dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Koronavirüse yakalanan bazı hastalarda konjonktivit bulgularının olduğunu belirten Evereklioğlu, "Koronavirüsün özelikle ağız ve burun yoluyla bulaştığı bilinmektedir. Bu nedenle el hijyeni başta olmak üzere genel hijyene çok dikkat edilmesi gerektiği her zaman söyleniyor." dedi.
Evereklioğlu, bilinmeyen veya az bilinen bir konunun da koronavirüsün göz yoluyla bulaşabilmesi olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Hem önceden bildiklerimiz var hem de son zamanlarda Çin'de çıkan salgından sonra yapılan yayınlara göre göz yoluyla, özelikle konjonktivit dediğimiz gözümüzün beyaz zarında kızarıklıkla karakterize bir hastalığa neden olabilmektedir. Her hastada konjonktivit olacak diye bir durum yok ama o yolla da bulaşabildiği yönünde yayınlarımız var. Konjonktivit olduktan sonra kişinin göz yaşı elde edilip analiz yapıldığında burada ciddi miktarda koronavirüsle ilgili bulgulara rastlanmış. Konjonktivit olduğu zaman gözde kızarıklık, yanma, batma ve sulanma ile beraber bu bulgular ortaya çıkabilir. Hasta bu durumda hastaneye başvurabilir."
"Kontak lenslere ara vereceğiz"
Bu süreçte gözlük kullanmanın önemine değinen Evereklioğlu, "Kontak lens kullanıyorsanız ara vermeniz gerekir. Koronavirüs, kontak lensler üzerine yapışarak daha uzun süre kalmakta ve bizi yine risk altına sokabilmektedir. Dereceli, derecesiz ya da güneş gözlüklerimizi kullanacağız." ifadelerini kullandı.
Evereklioğlu, ağız ve burun için alınan hijyen ile koruma önlemlerinin göz için de alınması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Gözlerimizi de mümkün olduğu kadar yakın temas esnasında korumamız gerekiyor. Hastane, market gibi kalabalık yerlerde mutlaka gözlüklerimizi takmamız gerekiyor. Ağzımız ve burnumuzu maskelerle koruduğumuz gibi gözlerimizi de mümkün olduğu kadar, varsa gözlüklerimizi kullanarak, koruyucu gözlükler ya da dışarıda gezerken güneş gözlüklerimizi kullanarak, mekanik bariyer oluşturup korumamız gerekiyor. Bulaş yolu ihtimalini kesmek ya da azaltmak için kullanmalıyız."
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’Koronavirüs gözlerde konjonktivit yaparak bulaşabilir’ uyarısı

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel

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"Koronavirüs gözlerde konjonktivit yaparak bulaşabilir" uyarısı
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