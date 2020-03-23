Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir

Londra Üniversitesi'nde görevli Hudh Edward Mongomery, koronavirüsün 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabileceğini belirterek gripten daha bulaşıcı olduğuna dikkat çekti.

Londra Üniversitesi (UCL) İnsan Sağlığı ve Performans Enstitüsü'nün Direktörü Hudh Edward Mongomery, koronavirüs salgının bulaşıcılığını değerlendirdi.

Edward Mongomery, "Grip ile koronavirüs salgınını kıyaslayarak, eğer grip olursanız, ortalama 1.3 kişiye bulaştırırsınız ve 10 döngüden sonra toplamda 14 kişiye grip bulaşmış olur. Kovid-19 salgınında ise ortalama 3 kişiye bulaştırırsınız ve 10 döngü sonra yaklaşık 59 bin kişiye koronavirüs bulaşmış olur" dedi.

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