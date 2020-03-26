Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüs günlerinde emlakçılar nasıl çalışmalı?

Koronavirüs, tüm sektörlerde olduğu gibi emlak sektörünü de büyük ölçüde etkiledi.

26.03.2020 15:21 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:21
Koronavirüs günlerinde emlakçılar nasıl çalışmalı?

Tüm alım, satım işlemleri durma noktasına geldi. Ancak buna rağmen gayrimenkul danışmanlarının küçük bir bölümü işlerine devam etmeye çalışıyor.

Lüks gayrimenkul danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Bu süreç her şeyi etkiledi. Emlak sektörü de sıkıntılar yaşıyor. Ancak önemli olan sağlık. Bu nedenle tedbirlerimizi alalım ve Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına uyalım" dedi. Başaran, evde kalan gayrimenkul danışmalarına bu zamanı iyi değerlendirmeleri önerisinde bulunarak "Evde olduğunuz sürelerde online eğitimler alabilir, dijital reklamlara ağırlık verebilirsiniz. Öte yandan bu zamanı ilişkilerinizi telefonla geliştirme konusunda bir fırsat olarak görebilirsiniz" diye konuştu.

'Tedbiri elden bırakmayın'

Başaran, çalışmalarını devam ettiren danışmanları ise tedbirleri elden bırakmamaları konusunda uyardı. "Portföyünüzdeki evlere ulaşmanız sağlık açısından risk taşımıyorsa alıcılarınıza internet üzerinden görüntülü olarak ev gezdirebilirsiniz" önerisinde bulunan Başaran, "İnşaat halinde olan taşınmazları gösterirken kişisel korucu donanım ve sterilizasyonu sağlayalım ve kişilerle sosyal mesafeyi koruyalım" dedi.

Emlak işletmelerindeki ikramları bir süre tek kullanımlık karton bardaklarla yapılması gerektiğini belirten Başaran, "Yakın zamanda yurtdışından gelen ya da hastalık belirtisi gösteren müşterilere hizmet vermeyi durdurun" diye konuştu.

İşletmelerde kolonya ve antiseptik dezenfektanlar kullanılmasını ve kısa aralıklarla el ve yüzleri sabun kullanarak 20 saniye ovalayarak yıkanması gerektiğine dikkat çeken Başaran, şunları söyledi: "Bunlar dışında bakanlığın açıkladığı tedbirlere dikkat edelim ve virüsün minimum zararla ortadan yok olması için çabalayalım. "

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüs günlerinde emlakçılar nasıl çalışmalı? - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Rusya Devlet Başkan Putin, koronavirüs salgınının biteceği süreyi verdi Haberler
Rusya Devlet Başkan Putin, koronavirüs salgınının biteceği süreyi verdi
Yunanistan’da Türk köyü karantinaya alındı Haberler
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Koronavirüsten ölenlerin defni için iki mezarlık belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde Haberler
Koronavirüsten ölenlerin defni için iki mezarlık belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu’na yanıt verdi Haberler
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu'na yanıt verdi
Manavgat’ta korona tedbirleri vatandaşı durdurmadı! Haberler
Manavgat'ta korona tedbirleri vatandaşı durdurmadı!
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Koronavirüs tedavisi gören hasta, yaşadığı zor anları anlattı Haberler
Koronavirüs tedavisi gören hasta, yaşadığı zor anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Zirvesi’ne katıldı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Zirvesi'ne katıldı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:38: Elazığ Kapalı Çarşı'da korona virüs tedbirleri - Haber 17:38: Tokat'ta devrilen vidanjörün sürücüsü yaralandı - Haber 17:37: Yüksekova'da zorunlu olmadıkça dışarı çıkan vatandaşlara yaptırım uygulanacak - Haber 17:36: İzmir'de otobüs sayısı azaltılmıyor - Haber 17:35: AB'den koronavirüse karşı iş birliği çağrısı - Haber 17:31: Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama - Spor 16:55: Putin'den koronavirüs açıklaması: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz - Haber 16:52: Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor - Haber 16:48: Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı - Haber 16:27: Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde - Haberler 16:16: Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak - Haber 16:15: Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı - Haber