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Koronavirüs günlerinde evden müze gezme keyfi

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle müzeler kapatıldı.

21.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:26
Koronavirüs günlerinde evden müze gezme keyfi
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle müzeler kapatıldı. Bazı müzeler 3D sanal turla izleyiciler için ücretsiz müze gezme zevki yaşatıyor.

Koronavirüs nedeniyle tedbirli davranıp evlerinden çıkmayan sanatseverler için İstanbul Modern müzenin kapılarını sanal ortamdan açtı. İnternet sitesini güncelleyen müze, koleksiyon ve sergilerini sanal turla izleyicilerine ulaştırdı. Müzenin son koleksiyon sergisi 'Sanatçı ve Zamanı' 3D sanal turla koronavirüs nedeniyle evinden çıkamayan sanatseverler için keşfedilmeyi bekliyor. Koronavirüs tedbirlerini uygulayıp bir süre kapatılan müzede 109 sanatçının 193 çalışması inceleme fırsatı sunuluyor. Sanatçının zamanı ile toplumun, kültürün, doğanın ve evrenin zamanı arasında kurulan bağa olan sergi de sanal tur gerçekleştirebilen izleyici ayrıca sergiye dair metinleri de okuyabiliyor. Öte yandan müzenin internet sitesinden Türkiye sinemasının 100. yılını kutlamak için gerçekleştirilen 'Yüzyıllık Aşk' sergisinin dijital arşivi ile İstanbul Modern koleksiyonundan bir seçki de yine internet sitesi üzerinden sanatseverlere ücretsiz olarak açıldı. İnternet sitesi üzerinden 'Uluslararası Misafir Sanatçı Programı ve Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkarlar' sergisinin üretim süreci ile ilgili videolar da izlenebiliyor.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, İstanbul, Kültür Sanat

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