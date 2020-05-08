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KORONAVİRÜS GÜNLERİNDE POLİS HER YERDE

DÜNYAYI saran Koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen önlem ve kısıtlamaların uygulanmasında polisin yükü de büyük ölçüde arttı.

08.05.2020 16:20 | Son Güncelleme: 08.05.2020 16:26
DÜNYAYI saran Koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen önlem ve kısıtlamaların uygulanmasında polisin yükü de büyük ölçüde arttı. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve bekçiler, asayiş olaylarına müdahalenin yanı sıra kısıtlamaların uygulanması, yaşlılara evlerinde maaş ödemesine kadar birçok alanda görev aldı.
Asayiş olaylarının oldukça yoğun olduğu İstanbul'un Avrupa yakasındaki Avcılar, Esenyurt, Küçükçekmece, Başakşehir ve Beylikdüzü gibi ilçelerdeki suç ve suçlularla mücadele eden polisler, koronavirüs salgını ile özellikle hafta sonları getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarının yanı sıra, 20 yaşından küçüklere ve 65 yaşından büyüklerin hafta içinde dışarı çıkmalarını kontrol görevi de kolluk kuvvetlerine düştü. Belediye zabıtaları ile birlikte market, fırın denetlemekle görevlendirilen polisler, salgının önüne geçebilmek amacıyla faaliyetleri yasaklanan kahve, kuaför, restoran gibi yerlerin izinsiz faaliyet göstermemesi amacıyla denetimlerini sürdürdü. Polis ekipleri, pazarlarda, meydanlarda, park ve sahillerde de sosyal mesafenin sağlanması, birçok noktada ateş ölçümü ve maske kontrollerinde de görevlendirildi. Trafik ekipleri de yaptıkları denetimlerde minibüs ve otobüslerde belirlenen sayıdan fazla yolcu alınmaması için denetim yaparken uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.
Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri de diğer ilçelerde olduğu gibi başvuran 65 yaşından büyük emeklilere aylıklarını ve gönderilen maskelerini, evlerinde teslim ederken, dışarı çıkamayan bazı genç ve çocuklara evlerinde sürpriz doğum günü kutlamaları da yaparak sempati topladı. PTT önlerinde sosyal destek yardımları ve işsizlik aylıklarının ödenmesi için kuyruk oluşturanların Koronavirüs tehdidine karşın 'Sosyal mesafeye' uygun beklemeleri için de polisler gün boyu bekleyerek görev yapmayı sürdürdü. KORONAVİRÜS GÜNLERİNDE POLİS HER YERDE

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, Avcılar, Polis, Güncel, Haber

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