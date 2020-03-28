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Koronavirüs günlerinde sokak hayvanlarına mama desteği

Koronavirüs günlerinde sokak hayvanlarına mama desteğiALTINDAĞ Belediyesi, koronavirüse karşı alınan önlemlerin ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteği verdi.

28.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:05
Koronavirüs günlerinde sokak hayvanlarına mama desteği
ALTINDAĞ Belediyesi, koronavirüse karşı alınan önlemlerin ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteği verdi.
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla, ilçenin belirli noktalarına mama bırakılarak hayvanlara yiyecek yardımı yapıldı. Tarihi alanlara, parklara, boş arazilere, ormanlık alanlara hatta köy yollarına kadar ulaştırılan yiyecek yardımı ile çok sayıda hayvanın soğuk ve açlık nedeniyle zarar görmeden hayatta kalması sağlandı. Başkan Balcı, "Alınan tedbirler nedeniyle artık insanlar dışarı çıkamadığından, sokak hayvanlarının yiyecek bulma ihtimali de giderek zayıflıyor. Şartlar onlar için de hayli zorlayıcı. Biz elimizden geldiği kadar, açık arazilerde hayvanları beslemeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz" dedi.
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Koronavirüs günlerinde sokak hayvanlarına mama desteği

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Asım Balcı, Balcı, Güncel

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Koronavirüs günlerinde sokak hayvanlarına mama desteği

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