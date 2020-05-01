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Koronavirüs günlerinde su böreğine talep arttı

Koronavirüs günlerinde su böreğine talep arttıERZURUM'un eşsiz lezzetlerinden su böreği üretim yerlerinde ramazan yoğunluğu yaşanıyor.

01.05.2020 09:08 | Son Güncelleme: 01.05.2020 09:14
Koronavirüs günlerinde su böreğine talep arttı
ERZURUM'un eşsiz lezzetlerinden su böreği üretim yerlerinde ramazan yoğunluğu yaşanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe korunarak yapılan üretimde her yarım saatte bir çalışanların ateşi ölçülüyor. İşletme sahibi Serkan Akköse, "Her ramazanda yoğunluk yaşıyorduk ancak bu ramazan talep daha fazla. Diğer günlere oranla talep 3-4 kat fazla arttı. Biz bunu insanların sokağa çıkamamasına yoruyoruz" dedi.
Erzurum'da ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzeti su böreğine talep arttı. Maharetli ellerde açılan hamurlar, kaynar suda haşlandıktan sonra yöreye has civil peynir ve maydonazla buluşuyor. Harıl harıl çalışarak, sipariş yetiştirilen işletmede, salgın nedeniyle hijyen kurallarına azami özen gösteriliyor. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek çalışan işçilerin yarım saatte bir de ateşleri ölçülüyor. Tepsi tepsi yapılan terayağlı su börekleri, dönen ocaklarda pişiriliyor. Börekler, civil peynirli ve maydonozlunun yanı sıra tercihe göre, mantarlı kaşarlı, patetesli kaşarlı, kıymalı ve pastırmalı kaşarlı olarak da hazırlanıyor.
Her ramazan yoğunluğun çok fazla olduğunu ancak koranavirüs nedeniyle bu yıl talebin daha da arttığını söyleyen işletmeci Serkan Akköse, "Her ramazan başlangıcında yoğunluk çok olur. Bu ramazan biraz daha yoğun. Biz bunu insanların sokağa çıkamamasına yoruyoruz. Vardiyalarımız var sabah 4'de başlıyor. Sahura kadar devam ediyoruz. Talebe göre de vardiyayı arttırıyoruz. 1200-1300 tepsiye kadar yapabiliyoruz. Şuan il dışının talebi fazla. İftara kadar Erzurum'un üretimini yapıyoruz. İftardan sahura kadar da il dışındaki siparişleri hazırlıyoruz. Kargo ile bütün illere gönderiyoruz. 44 kişiyiz üretimde çalışan. Ramazan nedeniyle talep 3-4 katına çıktı. Bu ramazan biraz daha fazla, geçen sene bu kadar değildi. Yasaklarda da unlu mamül üretim yeri olduğu için kapatılmadık. Paket servisimiz var. İnsanlar sıcak sıcak iftar sofralarında böreği buldular. Bundan dolayı zannediyorum bu ramazan daha yoğun. Koromavirüs nedeniyle önlemleri aldık. Sağlık Bakanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün belirlediği bütün kriterlere uyuyoruz. Bundan önce de zaten çok hassastık, koronavirüsden dolayı biraz daha da hassasız. Kıyafet, eldiven, maske kullanıyoruz. Her yarım saatte bir ateş ölçümü yapılıyor. Virüsün bugüne kadar gıdadan bulaştığına dair birşey duymadık. Bir de yüksek derece ısıya dayanmıyor bunu biliyoruz. Böreklerimiz 110 derecede haşlanıyor, 110 derecede tekrar kızarıyor. Virüsün gıda maddesinde olmadığından dolayı işlerde düşme eksilme olmadı" diye konuştu.
Su böreğinin ramazan ve bayram sofralarının vazgeçilmezi olduğunu söyleyen çalışanlardan Seda Çeler ise "Erzurum sofralarının vazgeçilmezi su böreğini ev hanımlarıyla beraber yapıyoruz. Ramazan ve bayram sofralarının vazgeçilmez tadıdır. Un, yumurta ve tuzla hazırladığımız hamuru iyice yoğurduktan sonra açarak haşlıyoruz. Sonra soğuk sudan geçirdiğimiz yufkalarımızı tereyağı ile yağlandırıyoruz. Civil peynir ve maydonozla lezzetlendirip, dönen ocaklarımızda pişiriyoruz" dedi. Koronavirüs günlerinde su böreğine talep arttı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Erzurum, Güncel, Haber

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