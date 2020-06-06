Koronavirüs günlerini, siyasilerin portrelerini çizerek değerlendiriyor

Koronavirüs günlerini, siyasilerin portrelerini çizerek değerlendiriyorNEVŞEHİR Hacıbektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencisi Gülhan Kartal (22), koronavirüs salgını nedeniyle evde kaldığı günlerde karakalem ile siyasilerin portrelerini çiziyor.

06.06.2020 17:35 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:43
Koronavirüs günlerini, siyasilerin portrelerini çizerek değerlendiriyor
NEVŞEHİR Hacıbektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencisi Gülhan Kartal (22), koronavirüs salgını nedeniyle evde kaldığı günlerde karakalem ile siyasilerin portrelerini çiziyor. Geçen yıl MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yaptığı portrelerini hediye eden Kartal, şu an Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve annesi Tenzile Erdoğan'ın resmini yapmayı sürdürdüğünü söyledi.
Gülhan Kartal, koronavirüs salgını nedeniyle evde geçirdiği günleri karakalem çalışmaları yaparak değerlendiriyor. Geçen süreçte 30 adet portre çizen Kartal, çalışmalarını televizyondan izlediği siyasiler ve sevdiği insanlar ile sürdürdü. Üniversite öğrencisi Kartal, 21 Mart 2019'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 13 Aralık 2019'da ise, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a çizdiği portreleri kenti ziyaretlerinde hediye etti.
Daha çok siyasetçilerin resimlerini yaptığını belirten Kartal, "İlk olarak 2019 yılında karakalem portre çalışmamı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye hediye ettim. Onun dışında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın karakalem resmini yaptım. Sevdiğim ve saygı duyduğum insanların resimlerini yapmak, beni fazlasıyla mutlu ediyor ve beni sanata bağlıyor. Şu an Sayın Cumhurbaşkanının, annesi ile birlikte bir resmini yapmayı sürdürüyorum. En büyük hayalimden biri de sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret edip, yaptığım bu çalışmayı kendisine hediye etmek" diye konuştu.
Yaptığı çalışmalar için bir sergi açmak istediğini ifade eden Kartal, "Çalışmalarıma ilişkin olarak bir sergi açmayı düşünüyorum. Özellikle koronavirüs sürecinde yaptığım 30'u aşkın karakalem, suluboya ve yağlı boya çalışmalarımı sergilemeyi düşünüyorum. Genellikle her teknikte çalışıyorum, daha çok karakalem yapıyorum. Yağlıboya ve suluboya da çalışıyorum. Ayrıca duvar resimlerine yönelmeyi planlıyorum. Resim sanatının her branşına karşı ilgimi geliştirmeyi amaçladım ve bu doğrultuda çalışmalarımı devam ettiriyorum" ifadelerini kullandı. Koronavirüs günlerini, siyasilerin portrelerini çizerek değerlendiriyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Hacıbektaş, Kartal, Güncel, Haber

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