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Koronavirüs günlerinin ilk ramazan pideleri fırından çıktı

İstanbul'daki fırıncılar, ramazan ayının ilk pidelerini yapmak için sabah erken saatlerden itibaren çalışmaya başladı.

24.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:28
Koronavirüs günlerinin ilk ramazan pideleri fırından çıktı
İstanbul'daki fırıncılar, ramazan ayının ilk pidelerini yapmak için sabah erken saatlerden itibaren çalışmaya başladı.
Ramazan ayının ilk günü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününe denk geldi.
Kısıtlama nedeniyle en kalabalık cadde ve sokakların bile boş kaldığı İstanbul'daki fırınlarda ise ramazan pidesi yapmak için tatlı bir telaş yaşandı.
Ramazan ayının ilk iftarında sofralara gelecek pideleri yapmak için fırıncılar sabah erken saatlerden itibaren çalışmaya başladı. Fırın personelinin pideleri hazırlarken maskeden eldivene, koronavirüse karşı tüm hijyen kurallarına uydukları görüldü. Fırıncılar, iftar vaktine kadar pidelerin evlere dağıtımını da gerçekleştiriyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen ramazan tedbirleri genelgesi kapsamında, iftara 2 saat kala satışı sona erecek pidelerden almak için vatandaşlar, fırınlar önünde kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar, fırın önlerindeki bekleyişleri sırasında "sosyal mesafe" kuralına uydu.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Sabah, Güncel , Haber
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