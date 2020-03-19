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Koronavirüs Gürcistan'da turizmi olumsuz etkiledi

Boş parklar, caddeler ve avmler yollardan detaylar Gürcistan hükümetinin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında yabancıların 18 Mart'tan itibaren ülkeye girişini yasaklanmasının ardından, başkent Tiflis'te özelikle turistlerin yoğun uğradığı parklar boş kaldı.

19.03.2020 17:37 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:40
Boş parklar, caddeler ve avmler yollardan detaylar Gürcistan hükümetinin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında yabancıların 18 Mart'tan itibaren ülkeye girişini yasaklanmasının ardından, başkent Tiflis'te özelikle turistlerin yoğun uğradığı parklar boş kaldı. Koronavirüs Gürcistan’da turizmi olumsuz etkiledi

Kaynak: AA

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Koronavirüs Gürcistan'da turizmi olumsuz etkiledi
Etiketler : Gürcistan, Güncel

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