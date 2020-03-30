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Koronavirüs güvercinleri de etkiledi.

Koronavirüs güvercinleri de etkiledi.

30.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:35
Koronavirüs güvercinleri de etkiledi...Duyarlı esnaf her gün buğday ve bulgurla güvercinleri besliyor
YOZGAT - Yozgat 'ta koronavirüs güvercinleri de etkiledi. Aç kalan güvercinleri duyarlı esnaf besledi.
Yurt genelinde 'Evde kal Türkiye' çağrısının ardından cadde ve sokaklar boşaldı. Meydanlar hayvanlara kaldı. Yozgat'ta korona virüs salgını nedeniyle aç kalan güvercinlerin yardımına duyarlı esnaf yetişti. Yeni tip korona virüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında vatandaşların alınan kararlara uyması ile birlikte boş kalan meydanlardaki güvercinleri esnaf, her gün buğday ve bulgur ile besliyor.
Her gün cadde ve sokakları gezerek kuşlara yem bıraktığını söyleyen 56 yaşındaki Necati Duyar, "Hayvanların aç kalmaması için bizler esnaf olarak kuşları yemliyoruz. Korona virüs nedeniyle vatandaşlar da sokağa çıkamadığı için bu görev bizlere düşüyor. Komşu esnaflarla birlikte kuşlara yem atmaya çalışıyoruz. Bizler de yem atmazsak kuşlar aç kalacak her gün kuşlara yem atıyoruz. Vatandaşlar dışarı çıkamıyor kuşları besleyemiyor önceden besliyordu şimdi de görev bizlere düştü" dedi.
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Koronavirüs güvercinleri de etkiledi.

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Yozgat, Genel

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Koronavirüs güvercinleri de etkiledi.
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