Haberler » Dünya » Koronavirüs hakkında dehşete düşüren iddia: Her gün yüzlerce kişiyi yakıyoruz - Haberler

Koronavirüs hakkında dehşete düşüren iddia: Her gün yüzlerce kişiyi yakıyoruz

Koronavirüs salgınının dünyaya yayıldığı Çin'in Wuhan kentinde cesetlerin yakıldığı krematoryumlarda çalışan bir yetkili, "Koronavirüsten yaşamını yitiren insanların bedenlerini yakıyoruz. Her gün neredeyse en az 100 kişinin cansız bedenini yaktık" dedi.

07.02.2020 10:21 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:14

Çin'in kentinde ayında başlayan ve kısa sürede küresel bir paniğe sebep olan koronavirüs ile ilgili resmi açıklamalar ve yerel basında yer alan iddialar gündeme bomba gibi düştü. Bugün Çin Ulusal Sağlık Kurumu tarafından yapılan açıklamada ölü sayısının 637'ye ulaştığı duyuruldu. Dün bu rakam 563 olarak açıklanmıştı.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELİYOR

Çin'in Wuhan kentinde başlayan koronavirüs salgınında yeni açıklamalar uluslararası gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Çin Ulusal Sağlık Kurumu, ülke genelinde virüs kaptığı tespit edilen kişi sayısının 31 bin 161 olduğunu açıklarken salgından ölenlerin sayısının da 637'ye ulaştığını duyurdu.

"İNSANLARIN BEDENLERİNİ YAKIYORUZ"

Öte yandan yerel basında yer alan bazı ve iddialar da uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. İddialardan birine göre; Çin hükümeti ölü sayısını resmi olarak açıklamıyor ve kasten gizliyor. Wuhan'daki bir cenazeevinde cesetlerin yakıldığı krematoryumlarda çalışan bir yetkili, "Krematoryum 7 günde 24 saat boyunca çalışıyor. Wuhan'da koronavirüsten yaşamını yitiren insanların bedenlerini yakıyoruz" dedi.

"EVLERİMİZE GİDEMİYORUZ"

Krematoryumda çalışan yetkili, 28 Aralık'tan beri her gün neredeyse en az 100 kişinin cansız bedenini yaktıklarını söylerken, izinlerin iptal edildiğini de söyledi. Kendisini Bay Yun olarak tanıtan çalışan, "Çalışanlarımızın yüzde 90'ı 7/24 çalışıyor. Evlerimize gidemiyoruz. Wuhan'daki bütün krematoryumlar bu şekilde. İnsan gücüne gerçekten ihtiyacımız var. Bizim iş yerimiz Wuhan Tongji Hastanesi'nden, Wuhan 13 numaralı hastaneden ve yeni inşa edilen Huoshenshan Hastanesi'nden bedenler geliyor. Her gün neredeyse en az 100 ceset torbasına ihtiyacımız oluyor" dedi.

GÖRÜNTÜLER DE PAYLAŞILIYOR

Krematoryumlarda çalışan yetkilinin açıklamalarının ardından sosyal medyada da iddiaları destekler nitelikte görüntüler paylaşılmaya başlandı.

Koronavirüsten korunmanın yolları! Koronavirüsten nasıl korunulur?Koronavirüsten korunmanın yolları! Koronavirüsten nasıl korunulur?

Koronavirüste merak edilen soru yanıt buldu! Hastaların neden çırpına çırpına öldükleri ortaya çıktıKoronavirüste merak edilen soru yanıt buldu! Hastaların neden çırpına çırpına öldükleri ortaya çıktı

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 637Koronavirüsten ölenlerin sayısı 637'ye çıktı

Korona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs nedir?Korona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs nedir?

Koronavirüs hakkında dehşete düşüren iddia: Her gün yüzlerce kişiyi yakıyoruz

Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Wuhan, 3. Sayfa, Dünya, Güncel


HABER YORUMLARI (2)
HASOLİ66:Kanı bozuklar Uygur Türklerini canlı canlı yakıyorlardı bunların geberiği yansa ne olur keşke Uygur Türklerinide böyle acıyla paylaşsaydınız. . . !!!
Yayından Kaldır
8 4
Cevap yaz
VANLI DUMAN:alahım sonumuzu hayır eylesin
Yayından Kaldır
8 1
Cevap yaz
Dünya

Son Dakika Haberleri

11:10  Korona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs nedir?
10:16  İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı! İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları neler?
10:04  Serra Pirinç kimdir? Serra Pirinç kaç yaşında, nereli?
09:51  Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 - MPİ Süper Loto 642.hafta
09:41  Pesketaryen nedir? Pesketaryen diyeti nasıl yapılır?
7.02.2020 11:40:11