Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kişisel hijyen kurallarına uyumun yanı sıra dengeli beslenme, yeterli uyku ve düzenli fizik egzersizin önemli olduğu belirtildi.
14.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:09
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kişisel hijyen kurallarına uyumun yanı sıra dengeli beslenme, yeterli uyku ve düzenli fizik egzersizin önemli olduğu belirtildi.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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