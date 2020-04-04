Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
BBC

Koronavirüs hakkında merak edilenler: Türkiye'de vaka sayısına dair öngörüler ne, kuluçka süresinde...

Koronavirüs kuluçka süresinde de bulaşıyor mu? Testlerin negatif çıkma ihtimali var mı? Virüs havadan ve sudan bulaşır mı? Türkiye'deki vaka sayısına dair öngörüler neler?

04.04.2020 01:20 | Son Güncelleme: 04.04.2020 01:20
Koronavirüs hakkında merak edilenler: Türkiye'de vaka sayısına dair öngörüler ne, kuluçka süresinde...

Koronavirüs kuluçka süresinde de bulaşıyor mu? Testlerin negatif çıkma ihtimali var mı? Virüs havadan ve sudan bulaşır mı? Türkiye 'deki vaka sayısına dair öngörüler neler?....

BBC Türkçe takipçilerinin koronavirüsle ilgili sorularını St. Andrews Üniversitesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Viroloji Uzmanı Dr. Müge Çevik yanıtladı.

Video: Aylin Yazan - Ege Tatlıcı





BBC
Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Sağlık
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Sağlık ››Koronavirüs hakkında merak edilenler: Türkiye'de vaka sayısına dair öngörüler ne, kuluçka süresinde... - Haberler
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

02:03: Antalya'da özel araçların kente giriş yasağının ardından çıkış yasağı da başladı - Haberler 02:02: Polis ekipleri uygulama noktaları kurdu; İzmir'e giriş çıkışlar yasaklandı - Haberler 01:59: Kocaeli'ye girişlerin kapatılması kilometrelerce kuyruk oluşturdu - Haberler 01:56: Sakarya'da şehir giriş ile çıkışları polis ve jandarma tarafından kapatıldı - Haberler 01:54: İller arasında seyahat yasağı için denetimler başladı - Haberler 01:12: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak 22:56: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi 20:04: Koronavirüsün ilk çıkış noktası olan Vuhan'da hayat normale dönüyor - Haberler 19:51: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler 16:50: Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü - Haberler 16:45: Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti - Haberler 16:08: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi - Haberler