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Koronavirüs hakkında yanlış bilinen o gerçek ortaya çıktı

Koronavirüsün yüzeylerde yaşama süresi 3 gün olarak biliniyordu. Ancak ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, asıl sürenin bunun 5 katından fazla olduğunu duyurdu. Koronavirüsün bazı yüzeylerde 17 güne kadar yaşadığı açıklandı

25.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:01
Koronavirüs hakkında yanlış bilinen o gerçek ortaya çıktı

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, daha önce yüzeylerde 3 gün yaşadığı tahmin edilen yeni tip koronavirüsün, bundan 5 kat daha uzun süre canlı kaldığını açıkladı.



ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yüzeylerde, daha önce açıklanandan çok daha uzun süre yaşayabildiğine dikkati çekerek Japonya ve California 'daki yolcu gemilerinde, tahliyeden 17 gün sonra bile kabinlerde virüsün izine rastlandığını bildirdi.



Bundan beş kat daha uzun süre canlı kaldığı belirtildi

AA'nın aktardığı CDC'nin yeni raporunda, daha önce yüzeylerde 3 gün yaşadığı tahmin edilen virüsün, bundan beş kat daha uzun süre canlı kaldığı belirtildi.



Raporda, Japonya'nın Yokohama kenti açıklarında karantina süresi dolduktan sonra yolcuların tahliye edildiği gemide, 17 gün sonra kabinlerde koronavirüs izlerine rastlandığı kaydedildi.



Uzmanlar, Japonya'daki Diamond Princess ve California'daki Grand Princess yolcu gemilerinde, tahliyelerden 17 gün sonra dahi, virüsü kapan ve hastalık belirtisi gösteren ile belirti göstermeyen yolcuların odalarında koronavirüs izleri buldu.



3 GÜN DİYE BİLİNİYORDU

ABD'de Ulusal Sağlık Enstitüsü adına daha önce yapılan bir araştırma, koronavirüsün havada 3 saat, plastik ve çelik yüzeylerde ise 3 güne kadar canlı kalabildiğine işaret ediyordu.



New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan araştırmada yeni virüsün dayanıklılık süreleri, 2002'deki SARS (Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu) salgınına yol açan SARS-CoV-1 virüsünün canlı kalma süreleriyle kıyaslandı. Buna göre yeni koronavirüs;



-Bakır yüzeylerde dört saat,



-Mukavva yüzeylerde 24 saat



-Plastik ve paslanmaz çelik yüzeylerde ise 72 saate kadar canlı kalabiliyor.



-Bu çalışmaya göre koronavirüsün havada canlı kalma süresi de 3 saate kadar çıkabiliyor.



& ;9 güne kadar canlı kalabileceği belirtildi

Önceki ay da The Journal of Hospital Infection'da yayımlanan bir araştırmada, SARS gibi insanlara bulaşan koronavirüslerin, dezenfekte edilmeyen metal, cam ve plastik gibi yüzeylerde 9 güne kadar canlı kalabileceği belirtildi.



Dünya Sağlık Örgütü'nün salgın hastalıklar uzmanı Dr. Maria Van Kerkhove Pazartesi günü, yeni tip koronavirüsün yüzeylerde ve havada ne kadar canlı kalabildiğine ilişkin araştırmaların devam ettiğini söylemişti.

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Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, California, Japonya, Magazin

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