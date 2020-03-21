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Koronavirüs hane içi hızlı tüketim ürünleri harcamalarına nasıl etki ediyor?

Ipsos Hane Tüketim Paneli'ne üye olan dijital hanelerinden iletilen kayıt sayıları 11-17 Mart tarihinde bir önceki haftaya kıyasla %21 arttı.

21.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:34
Koronavirüs hane içi hızlı tüketim ürünleri harcamalarına nasıl etki ediyor?

Sağlık Bakanlığının Türkiye 'de Korona virüsü görülmüştür açıklamasını yaptığı 10 Mart sonrası hane halkı alışveriş davranışlarında belirgin değişimler gözlendi.

En çok artan kategoriler arasında başı virüsten korunmak ve dezenfekte olmak için kullanılan ürünlerden Kolonya ve Sirke çekiyor.

Sonrasında ise gıda ürünlerinden evde stoklanabilen makarna, bakliyat ve un gibi ürünlerde artış görülüyor.

Makarna tek başına toplam alışveriş büyümesinin 4'te 1'ini gerçekleştiriyor, özellikle 11, 16 ve 17 Mart tarihleri makarna alımlarının en yüksek seyrettiği günler.

Yine bu dönemde en çok satın alımı olan kategoriler ise; Bisküvi, Makarna, Süt, Bakliyat, Çikolata kapamalı ürünler, Peynir, Ev temizlik ve Kağıt ürünleri oldu

Okulların tatil olması ve «Evde Kal Türkiye» söylemlerinin yayılması ile birlikte özellikle 16-17 Mart tarihlerinde satın alımdaki hareketlilik arttı. İlk tepki ile alınan kategorilere ek olarak «Dondurulmuş Gıda, Toz şeker, sıvıyağ ve çöp torbası alımında artış oldu.

Konuyla ilgili olarak Ipsos 'un Türkiye CEO'su Sidar Gedik şu değerlendirmeleri iletti: "Sağlık boyutu başta olmak üzere sosyal ve ekonomik etkileri ile tarihe geçecek ve belki de düzeni değiştirecek bir dönem yaşıyoruz. Koronavirüs /Covid-19 salgını toplumda tutum ve davranış değişikliklerine neden olabilir, oluyor ve olacaktır. Ne kadar süreceğini henüz kestiremediğimiz bu dönemde biz Ipsos olarak durmak yerine gündelik hatta saatlik değişen koşulları daha sık ve yakından izleme taraftarıyız.

Bulunduğumuz dönemde yanıtlanması gereken yeni sorular var, öyle ki bazı soruları henüz düşünemedik bile. Davranış ve tutumda oluşabilecek trend değişiklikleri mevcut gerçeğin yansımasıdır. Bazı sektörler veya kategorilerde hiçbir değişiklik olmazken bazıları bu değişiklikleri görebilir. Sonuçta bu değişiklikler bireyin değişen doğasındaki yeni gerçeği yansıtır. Bu gerçeklerin bazılarının kalıcı olabileceğini, bundan sonraki "normalin" ilk hali olduğunu da unutmamalıyız.

Salgına dair yayınlanan çeşitli istatistikleri incelerken araştırmanın gidişatı anlamakta ne kadar önemli olduğunu fark ediyoruz. Hepimiz sürekli olarak gidişata dair güvenilir veri ihtiyacı içindeyiz. İşte bu yüzden biz Ipsos olarak güvenli yöntemler ile yapacağımız bilimsel araştırmalar ile toplumun nabzını tutup bilgi boşluğuna alan tanımayacağız."

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Ipsos, Ekonomi, Güncel

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