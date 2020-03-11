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Koronavirüs hangi ilde? Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede görüldü?

2020'nin ilk günlerinden bu yana dünyanın en büyük gündem maddesi olan koronavirüs, Türkiye'de de görüldü. Sağlık Bakanı açıklaması sonrası koronavirüs hakkında araştırmalar yapılırken en çok koronavirüs hangi ilde olduğu merak edildi. Peki Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede görüldü? Koronavirüs hangi ilde?

11.03.2020 12:29 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:29
Koronavirüs hangi ilde? Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede görüldü?

Dünyada hızla yayılan ve 4 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs ülkemizde de görüldü Peki Türkiye 'de ilk koronavirüs vakası nerede görüldü? Koronavirüs hangi ilde? İşte yetkililerden gelen koronavirüs açıklamaları!

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"Kentte tespit edilmiş vaka yok"

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın dün gece Türkiye'de ilk koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından vakanın Kayseri 'de olduğu yönünde çıkan haberleri yalanlayan Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli "Kayseri'de henüz tespit edilmiş vaka yok" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece 00.30'da yaptığı açıklamada bir vatandaşın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve hastanın durumunun iyi olduğunu açıkladı. Bakan, hastanın ismine be bulunduğu ile dair bir bilgi vermemesine rağmen, canlı yayında Bakan'ın açıklamalarını aktaran CNN Türk spikeri Duygu Kaya, virüsün İstanbul'da olduğunu iddia etti.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Etiketler : fahrettin koca, Koronavirüs, Kayseri, Türkiye, Gündem, Sağlık, Güncel

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Yorumlar (18)
CELEBİ CAN:olacağı buydu zaten
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ZEREN GÜMÜŞ:zaten bence öncedende vardıda insanlar panik yapması diye söylemiyolardı istanbuldadır kesin net yani
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MEHMET GÜNEY:80 lira para kestiniz
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MEHMETTTT:ulan çinliler ne virüsmüş be sizin sayesinizde bütün dünya ya bulaştı
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MEHMET GÜNEY:Gelen malzeme sahte. Hiç benzeri bile değildi
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CEREN KAHRAMAN:kayseride yoktur istanbulda dır o istanbulll
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KEREM CETİN:ya ben tahmin ediyodum kesin bizede gelicek bu virüs diye buda tuzu biberi oldu.
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SEVDAGENİŞ:artık kimse nasıl bulaştıysa bize gelmesin de
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ODANEY:kim acaba ya söylemiyolarda
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MEHMET GİRAY:acil önlem alınmalı acillll
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