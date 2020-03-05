Koronavirüs hangi ülkelerde görüldü? Koronavirüsten kaç kişi öldü? Coronavirüs görülen ülkeler ve koronavirüsten ölenlerin sayısı!

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve bugüne kadar 3200'den fazla kişinin ölümüne neden olan kronavirüs, başta Çin olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde can kayıplarına neden oldu. Peki, Koronavirüsten kaç kişi öldü?Koronavirüs hangi ülkelerde görüldü? İşte Coronavirüs görülen ülkeler ve koronavirüsten ölenlerin sayısı!

DÜNYADA KORONAVİRÜS GÖRÜLEN ÜLKERDEKİ ÖLÜM VE VAKA SAYILARI!

Corona virüsün ortaya çıktığı Çin'de 80 bin 270 vaka sayısı kaydedildi.2 bin 981 kişinin hayatını kaybetti. 49 bin 853 kişi ise sağlığına kavuşarak taburcu edildi. İşte kıtalara göre dünyada görülen korona virüs vaka ve ölüm sayıları

AFRİKA KITASI CORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYILARI

Cezayir: Vaka sayısı 5

Mısır: Vaka sayısı 1

Nijerya: Vaka sayısı 1

Tunu Vaka sayısı 1

ASYA KITASINDA CORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYILARI

Çin: Vaka sayısı 80.270, ölen sayısı, 2.981

Nepal: Vaka sayıs, 1

Azerbaycan: Vaka sayısı 3

Afganistan: Vaka sayısı 1

Bahreyn: Vaka sayısı 49

Birleşik Arap Emirlikleri: Vaka sayısı 27

Endonezya: Vaka sayısı 8

Filipinler: Vaka sayısı 3

Gürcistan: Vaka sayısı 8

Hindistan: Vaka sayısı 6

Hong Kong: Vaka sayısı 8, ölen sayısı 2

Irak: Vaka sayısı 100, ölen sayısı 2

İran: Vaka sayısı 2.922, ölen sayısı 92

İrlanda: Vaka sayısı 1

İsrail: Vaka sayısı 12

Japonya: Vaka sayısı 23

Kamboçya: 1

Katar: Vaka sayısı 8

Kuveyt: Vaka sayısı 56

Lübnan: Vaka sayısı 13

Malezya: Vaka sayısı 36

Pakistan: Vaka sayısı 5

Rusya: Vaka sayısı 3

Singapur: Vaka sayısı 110

Sri Lanka: Vaka sayısı 1

Suudi Arabistan: Vaka sayısı 1

Tayland: Vaka sayısı 43, ölüm sayısı 1

Tayvan: Vaka sayısı 42, ölüm sayısı1

Umman: Vaka sayısı 12

Ürdün: Vaka sayısı 1

Vietnam: Vaka sayısı 16

AVRUPA KITASINDA KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYILARI

Almanya: Vaka sayısı 203

Bosna Hersek: Vaka Sayısı 1

Andorra: Vaka sayısı 1

Avusturya: Vaka sayısı 24

Belarus: Vaka sayısı 1

Belçika: Vaka sayısı 13

Çekya: Vaka sayısı 5

Estonya: Vaka sayısı 10

Finlandiya: Vaka sayısı 1

Fransa: Vaka sayısı 212, ölen sayısı 4

Hırvatistan: Vaka sayısı 9

Hollanda: Vaka sayısı 24

İngiltere: Vaka sayısı 51

İspanya: Vaka sayısı 165

İsveç: Vaka sayısı 30

İsviçre: Vaka sayısı 58, ölen sayısı 1

İzlanda: Vaka sayısı 14

İtalya: Vaka sayısı 2.502, ölen sayısı 79

Kuzey İrlanda: Vaka sayısı 1

Kuzey Makedonya: Vaka sayısı 1

Lihtenştayn: Vaka sayısı 1

Litvanya: Vaka sayısı 1

Lüksemburg: Vaka sayısı 1

Monaco: Vaka sayısı 1

Norveç: Vaka sayısı 32

Portekiz: Vaka sayısı 4

Romanya: Vaka sayısı 4

San Marina: Vaka sayısı 10

Ukrayna: Vaka sayısı 1

Yunanistan: Vaka sayısı 7

GÜNEY AMERİKA KITASINDA CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYILARI

Arjantin: Vaka sayısı 1

Brezilya: Vaka sayısı 2

Ekvador: Vaka sayısı 7

Şili: Vaka sayısı 1

KUZEY AMERİKA KITASINDA KORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYILARI

ABD: Vaka sayısı 159, ölen sayısı 11VAKA VE ÖLÜM SAYILARI

Dominik Cumhuriyeti: Vaka sayısı 1

Kanada: Vaka sayısı 33

Meksika: Vaka sayısı 5

OKYANUSYA KITASINDA CORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYILARI

Avustralya: Vaka sayısı 52

Yeni Zelanda: Vaka sayısı 3