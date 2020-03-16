Menü
Haberler ›› Dünya ››Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı - Haberler

Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı

Araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün farklı yüzeylerde saatlerce hatta günlerce yaşayabileceğini ortaya koydu. Koronavirüs; bakır yüzeylerde 4 saat, karton üzerinde 24 saat, plastik ve paslanmaz çelik yüzeylerdeyse 3 güne kadar hayatta kalabiliyor.

16.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:56

Araştırmacılar, Çin'de ortaya çıkan ve Covid-19'a yol açan yeni tip koronavirüsün farklı yüzeylerde saatlerce, hatta günlerce yaşayabileceğini ortaya koydu.

2003 yılında ortaya çıkan ve SARS (şiddetli akut solunum yolu sendromu) salgınına yol açan Sars-CoV-1 ile Covid-19'a neden olan Sars-CoV-2 virüslerinden alınan örnekleri karşılaştıran uzmanlar, bu virüslerin farklı yüzeylerde aktif kalma sürelerinin benzerlik gösterdiği sonucuna vardı.

BAKIR YÜZEYLERDE 4 SAAT, ÇELİKTE 3 GÜN KALABİLİYOR

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden uzmanların 13 Mart tarihli araştırmasına göre, koronavirüs bakır yüzeylerde 4 saat, karton üzerinde 24 saat, plastik ve paslanmaz çelik yüzeylerde ise 3 güne kadar hayatta kalabiliyor. Bununla birlikte virüsün aktif kalma süresi sıcaklık, nem oranı ve virüsün miktarı gibi faktörlere göre değişiklik gösterebiliyor.

Virüsün dış ortamlarda daha "kırılgan" hale geldiğini belirten araştırmacılar yine de hava yoluyla bulaşma ihtimalinin yüzey yoluyla bulaşma ihtimalinden daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Uzmanların virüsün bulaşmasından korunmak için hemfikir olduğu önlemlerse şunlar:

  1. Öksürürken ve hapşırırken mendil ya da dirsek içiyle ağız ve burnu kapamak,
  2. Hasta insanlarla araya en az 1 metre mesafe koymak,
  3. Elleri sık sık su ve sabunla yıkamak, bunlar ulaşılmazsa dezenfektan jelle temizlemek,
  4. Temiz olmayan ellerle ağız, burun ve gözlere dokunmak.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Sağlık, Dünya, Güncel

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti Haberler
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı Haberler
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti Haberler
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı Haberler
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı Haberler
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Diyanet İşleri Başkanı Haberler
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı? Haberler
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?