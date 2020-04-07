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Koronavirüs hastaları için sahra hastanesi kuruldu - ERBİL

Irak'ın Erbil kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tedbir amaçlı 250 yataklı sahra hastanesi kuruldu.

07.04.2020 20:23 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:25
Irak 'ın Erbil kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tedbir amaçlı 250 yataklı sahra hastanesi kuruldu.
Erbil Sağlık Müdürü Dılovan Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erbil kent merkezinde bulunan Uluslararası Fuar Alanı'nın sahra hastanesine dönüştürüldüğünü ifade etti.
Hastanenin 250 yataklı olduğunu ve tamamen koronavirüs hastaları için tahsis edildiğini belirten Muhammed, vaka sayısının artması ve mevcut hastanelerin yetersiz kalması halinde sahra hastanesinin devreye gireceğini söyledi.
Irak Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle toplam can kaybının 64, vaka sayısının 1031'e yükseldiği kaydedilmişti. Koronavirüs hastaları için sahra hastanesi kuruldu - ERBİL

Kaynak: AA

Etiketler: Erbil, Irak, Güncel

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Koronavirüs hastaları için sahra hastanesi kuruldu - ERBİL
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