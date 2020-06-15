Koronavirüs hastalarına karantina yurdunda mini konser

Koronavirüs hastalarına karantina yurdunda mini konserŞANLIURFA'da mahalli sanatçı Aslan Çetinkaya, koronavirüs tedavileri tamamlanan ve yurtta karantinada tutulan hastalara konser verdi.

15.06.2020 19:09 | Son Güncelleme: 15.06.2020 19:35
Koronavirüs hastalarına karantina yurdunda mini konser
ŞANLIURFA'da mahalli sanatçı Aslan Çetinkaya, koronavirüs tedavileri tamamlanan ve yurtta karantinada tutulan hastalara konser verdi.
Şanlıurfa'da koronavirüs tedavisi gören ve iyileşmelerinin ardından KYK yurdunda 14 gün karantinada tutulanlara, Viranşehirli mahalli sanatçı Aslan Çetinkaya konser verdi. Yurt koridorlarında gitar eşliğinde parçalar seslendiren Çetinkaya'nın konseri renkli görüntülere sahne oldu. Karantinada kalanlar Çetinkaya'ya alkışlayarak ve sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oynayarak eşlik etti. Konser, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, Çetinkaya hastalara moral vermek amacıyla etkinliği düzenlediğini söyledi. Karantinada kalanlar da kendilerine moral kaynağı olduğu için Çetinkaya'ya teşekkür etti. Koronavirüs hastalarına karantina yurdunda mini konser

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Çetinkaya, Karantina, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Haber
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS’ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun Haber
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ’Yeni bir kısıtlama olacak mı?’ sorusuna yanıt verdi Haber
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Yeni bir kısıtlama olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı Haber
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Yeni Zelanda’da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Hatay Belediyesi’nde işe başladı Haber
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Haberler››Güncel››Koronavirüs hastalarına karantina yurdunda mini konser - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:59: Başkentte kiraladıkları araçları sahte evrakla satan 9 şüpheli yakalandı - Haber 19:57: Bingöl-Yedisu kara yolu ulaşıma açıldı - Haber 19:57: Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilere ait İHA'yı düşürdü - Haber 19:55: BM, Hafter heyetiyle ikinci görüşmeye hazırlanıyor - Haber 19:54: Bayburt'ta Modern Canlı Hayvan Pazarı açıldı - Haber 19:46: Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor - Haber 19:24: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun - Haber 19:18: Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı - Spor 18:45: Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu - Haberler