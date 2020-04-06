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Uzmanlar, "Koronavirüs havadan bulaşıyor" iddiasını yalanladı: Kanıt yok

1869 yılında yayın hayatına başlayan köklü bilim dergisi Nature, son sayısında koronavirüsün hava yoluyla bulaştığı iddiası üzerine eğildi. İddiaları yalanlayan uzman isimler henüz bu teoriyle ilgili ikna edici kanıtların bulunmadığına dikkat çekti.

06.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:20

Nature Dergisi'nde yayınlanan haberde, koronavirüsün diğer bulaşma yollarının yanı sıra havadan da bulaşabileceği iddiasıyla ilgili bir çalışma gerçekleştirildi. Hazırlanan haberde henüz bu teoriyle ilgili ikna edici kanıtların bulunmadığına dikkat çekildi.

Nature Dergisi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) diğer özelliklerinin yanı sıra havadan da bulaşabilme ihtimalini kaleme aldı.

Nature'nin haberinde geçenlerde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Yardımlar Direktörü Michael Ryan'ın enfeksiyonun havadan bulaşma olasılığının bulunduğu açıklamasına atıf yapıldı.

"KESİNLİKLE ŞÜPHE YOK"

Avustralya'nın Brisbane kentinde bulunan Queensland Teknoloji Üniversitesi'nden enfeksiyon uzmanı Prof. Lidia Morawska, "Bu alanda çalışan bilim insanlarına göre virüsün havadan yayıldığından kesinlikle şüphe yok" açıklamasında bulundu.

Hong Kong Üniversitesi'nden salgın uzmanı Prof. Benjamin Cowling ise SARS-CoV-2'nin damlacıklarla geçtiği halde virüs parçacıklarının zamanla kapalı mekanlarda birikmelerinin ya da daha büyük mesafelere taşınmalarının kuvvetli bir ihtimal olduğunu ifade etti.

UZMANLARDAN UYARI

İnsanların öksürürken ya da hapşırırken genelde arkalarını döndüklerini ifade eden uzmanlar, bu nedenle koronavirüsün havadan iletilmesi durumunda insanların arasındaki normal bir konuşmanın, hastalığın semptomlarını taşıyan bir kişi ile karşılaşmadan daha tehlikeli olabileceği konusunda uyardı.

Uzmanlar, ’Koronavirüs havadan bulaşıyor’ iddiasını yalanladı: Kanıt yok
Etiketler: Teknoloji Üniversitesi, Dünya Sağlık Örgütü, Michael Ryan, Sağlık, Güncel

Haberin Videosu :

Yeni tip Koronavirüs havadan bulaşır mı? Bilim dergisi korkutan iddiaya noktayı koydu
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Haberler ›› Sağlık ››Uzmanlar, 'Koronavirüs havadan bulaşıyor' iddiasını yalanladı: Kanıt yok - Haberler
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