Sokağa çıkma yasağı ilan edilince yüz binlerce işçinin köyüne dönmek için yürümeye başlaması, Hindistan’daki acı tabloyu ortaya çıkardı

Koronavirüs salgınının yayılması üzerine Hindistan 24 Mart'ta 21 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bu yasakla birlikte şehirlerde kayıt dışı çalışan yüz binlerce insan köydeki evlerine dönebilmek için çare aradı. İnsani bir trajedinin yaşandığı ülkede yaşlı çocuk demeden insanlar yüzlerce kilometrelik yolları yürüyerek evlerine varmanın peşine düştü. Paraları ve yiyecek yemekleri olmayan bu kişilerden kimileri yolda hayatını kaybetti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yaşanan durum için özür dilese de evlerine dönmek isteyen vatandaşların oluşturduğu insani kriz devam ediyor.

AÇLIKTAN ÖLMEKTEN KORKUYORLAR

Hindistan'ın sokağa çıkma yasağı ilan etmesiyle milyonlarca insan bir gecede mülteci konumunda kaldı. İş yerleri kapatıldı ve ödemelerini yapan çoğu işçi ve müteahhitler kayıplara karıştı. Kadın, erkek, çocuk geçen hafta birlikte eve dönüş yolculuğuna başladı. Pek çoğu paralarının bittiğini ve açlıktan öleceklerinden korktuklarını söyledi.

AİT OLDUKLARI YERE DÖNMEYE ÇALIŞIYORLAR

Bu ilginç toplu göç, 1947'de gerçekleşen kanlı bölünme (Hindistan ve Pakistan'ın ayrılması) sırasında mültecilerin kaçışını hatırlatıyor. Milyonlarca bakımsız ve yorgun mülteci Pakistan'ın çeşitli yerlerine göç etmiş, 15 milyon insan yerinden olmuştu. Bu kez ise yüz binlerce göçmen işçi çaresizce kendi ülkelerinde evlerine dönmeye çalışıyor. Açlık ve yorgunlukla mücadele ederken, kolektif bir iradeye bağlıymışçasına ait oldukları yerlere bir şekilde dönmeye çalışıyorlar. Köydeki evlerinin yiyecek ve ailenin verdiği rahatlık anlamına geldiğini söylüyorlar.

''VİRÜSTEN ÖNCE YOLDA ÖLECEĞİZ''

Gazeteci Salik Ahmet, köyüne dönmek için yürüyenler arasında 90 yaşındaki yaşlı bir kadının olduğunu aktardı. 700 kilometreyi yürümeyi göze alanlar arasında 5 yaşındaki çocuklar da var. Bir de komşu eyalet Uttar Pradeş'e gitmek için 250 kilometre yürüyen 26 yaşındaki otomotiv işçisi Rajneesh var. Yolun dört gün süreceğini düşünen genç, "Koronavirüs bizi bulmadan önce yürürken öleceğiz." dedi.

EVE YOLCULUKTA, ONLARCA İNSAN HAYATINI KAYBETTİ

Daha geçen hafta 39 yaşında bir adam, Delhi'den Madhya Pradeş'e 300 kilometrelik yolu yürürken göğüs ağrısı ve bitkinlik nedeniyle hayatını kaybetti. Gujarat'ta 62 yaşında bir adam ise hastaneden yürüyerek dönerken evinin önünde yere yığılıp öldü. Dört mülteci de Gucerat'tan Racastan'a giderken karanlık bir otoyolda bir traktör tarafından ezildiler.

BAŞBAKAN ÖZÜR DİLEDİ

Kriz ağırlaştıkça, eyalet hükümetleri ulaşım aracı, barınak ve yiyecek ayarlamaya çabaladılar. Fakat onları köylerine götürmeye çalışmak kısa sürede bir kabusa dönüştü. Delhi'deki terminale otobüsler yanaşırken yüz binlerce işçi binebilmek için mücadele halindeydi. Delhi Eyalet Başbakanı Arving Kejriwal işçilere başkenti terk etmemeleri için yalvardı. Oldukları yerde kalmalarını, büyük kalabalıklarda koronavirüse karşı risk altında olduklarını, devletin kiralarını ödeyeceğini ve 568 yemek dağıtım merkezi açacağını söyledi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 'hayatlarında zorluklara yol açan sokağa çıkma yasağı' için özür diledi ve "Bu savaşı kazanmak için sıkı önlemler gerekliydi." dedi.

ÖNLEM ALMAKTA GECİKTİLER

Tüm yaşananların sebebi olarak Modi ve eyalet hükümetlerinin bu göçü önceden tahmin edip önlem almakta geç kalmaları gösteriliyor. Modi, yurt dışında mahsur kalan Hintli işçilerin durumlarına oldukça duyarlı yaklaştı; yüzlercesi özel uçaklarla evlerine geri geldi, yine de ülkedeki işçilerin durumları buna zıt bir görüntü çiziyor. The Print'in kurucusu ve editörü Shekhar Gupta Twitter mesajında durumu şu şekilde özetledi: "Kriz döneminde eve gitmek istemek normal. Eğer denizaşırı yerde mahsur kalan Hintli öğrenciler, hacılar eve dönmek istiyorlarsa, büyük şehirdeki işçiler de istiyor. Evlerine köylerine dönmek istiyorlar. Tek bir kişi için uçak gönderip kalanını eve yürümeye bırakamayız."

EVE DÖNMELERİ YENİ BİR RİSK OLUŞTURUYOR

''Hindistan Taşınıyor: Göçün Tarihi'' kitabının yazarı Chinmay Tumbe'ye göre yoksul göçmenler için şehir, ekonomik güvence vadediyor ama sosyal güvenceleri de kalacak yer ve yiyecek temin eden köylerinde yatıyor. Bu durum için Tumbe, "İşlerin durmasıyla şimdi sosyal güvenlik arayışına girip eve dönmeye bakıyorlar." ifadelerini kullandı. Binlerce göçmen en sonunda ya yürüyerek evlerine varacaklar ya da dolu otobüslerle. Yaşlı ebeveynleriyle paylaştıkları evlerine dönecekler. Bir hükümet raporuna göre 9 eyaletteki 56 bölge, erkek işçilerin eyaletler arası göçünün yarısını oluşturuyor. Binlerce göçmenin şehirden eve dönmesi, o noktaları potansiyel salgın yeri haline getirebilir.

22 MİLYAR DOLARLIK YARDIM PAKETİ AÇIKLANDI

Hindistan şimdiden sokağa çıkma yasağından etkilenenler için 22 milyar dolarlık yardım paketi açıkladı. Önümüzdeki gelecek birkaç gün eyaletlerin işçileri evlerine götürmeye yardım edip edemeyeceğine ya da onları şehirde tutup yiyecek ve para sağlamak konusunda karar verecek.