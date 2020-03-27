Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüs hırdavat esnafını da vurdu

Koronavirüs endişesi tüm sektörleri olumsuz etkilerken bunlardan biri de hırdavat esnafı oldu.

27.03.2020 09:23 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:24
Koronavirüs hırdavat esnafını da vurdu
Koronavirüs endişesi tüm sektörleri olumsuz etkilerken bunlardan biri de hırdavat esnafı oldu. Koronavirüs vakalarının Türkiye 'de görülmeye başlamasıyla hırdavat esnafları işlerinin yüzde 80-90 civarında düştüğünü belirtti.

Çin'de başlayan ardından tüm dünyada etkili olan koronavirüs, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hayatın her alanını etkileyen koronavirüs esnafların dükkanlarını kapatmasına dahi neden oluyor. Virüs salgınından olumsuz etkilenen sektörlerden biri de hırdavatçılar oldu. Hırdavat esnafı salgının Türkiye'de görülmesinin ardından işlerinin yüzde 80-90 civarında düştüğünden yakındı.

Koranavirüs salgınından dolayı yaşadığı olumsuzlukları anlatan Mustafa Yıldız isimli hırdavat esnafı, "Koronavirüs işlerimizi olumsuz etkiledi. Eskiye oranla yüzde 90 düşüş yaşıyoruz. Esnaf olarak bizde tedirginiz. Bizde işyerimizde tedbirlerimizi uyguluyoruz. Eldivenlerimizi, maskemizi takıyoruz. Müşteriler ürünlerimizi elleriyle inceledikten sonra ürünleri dezenfekte ediyoruz." sözlerini ifade etti.

Hırdavat esnafı Gürkan Parlak ise "Hırdavat sektörü durmuş durumda. Dükkanımızı açıyoruz bir umutla bekliyoruz. Koronavirüs vakası Türkiye'de görüldüğünden beri işlerde ciddi bir düşüş oldu. Kira gibi zorunlu giderlerimizi ödeyebilmek için dükkanımızı açıyoruz. Salgının bitmesini bekliyoruz." diye konuştu.

İsmet Yıldız isimli esnaf da "Virüs Türkiye'de görüldükten sonra işlerimizde yüzde 80'e varan düşüşler yaşandı. Normalde giderlerimizi karşılıyorduk, piyasa hareketliydi. Şimdi ise insanlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkamıyor. Bu nedenle işlerimizde düşüşler yaşanıyor. Bazı esnaflar dükkanlarını kapatıyor, bizde zorunlu giderlerimizi karşılayabilmek için gelip bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Koronavirüs hırdavat esnafını da vurdu - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 13 kuruş zam geliyor Ekonomi
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 13 kuruş zam geliyor
Türkiye’nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı’nda gövde yükseliği 193 metreye ulaştı Ekonomi
Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda gövde yükseliği 193 metreye ulaştı
Volkswagen, Alman fabrikalarında üretimin durmasını 4 gün daha uzattı Ekonomi
Volkswagen, Alman fabrikalarında üretimin durmasını 4 gün daha uzattı
Müşteri ürünlere öksürdü, market sahibi 35 bin dolarlık ürünü çöpe attı Ekonomi
Müşteri ürünlere öksürdü, market sahibi 35 bin dolarlık ürünü çöpe attı
THY’nin New York seferlerine koronavirüs engeli Ekonomi
THY'nin New York seferlerine koronavirüs engeli
Pazarlarda zaruri ihtiyaçların dışındaki ürünlerin satışı yasaklandı Ekonomi
Pazarlarda zaruri ihtiyaçların dışındaki ürünlerin satışı yasaklandı
Merkez Bankası, koronavirüse karşı bazı tedbirler aldı Ekonomi
Merkez Bankası, koronavirüse karşı bazı tedbirler aldı
Van’da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor Ekonomi
Van'da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor

Son Dakika Ekonomi Haberleri

10:11: BIST100 yüzde 0.33 artışla başladı, dolar 6.41 lirada - Ekonomi 10:06: Koronavirüs hırdavat esnafını da vurdu - Ekonomi 09:53: Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi? - Haberler 09:52: Son dakika: Benzine 13 kuruş zam bekleniyor - Ekonomi 09:37: Zorunlu kesime gönderilen hayvanlar için 974 bin 731 TL tazminat ödenecek - Ekonomi 09:31: Kaslowski: Tek bir paketin çözüm olması mümkün değil - Ekonomi 09:24: Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda gövde yükseliği 193 metreye ulaştı - Ekonomi 08:43: Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı - Haber 02:40: ABD'de kadın müşteri kasıtlı bir şekilde ürünlerin üzerine öksürünce, market sahibi 35 bin dolarlık ürünü çöpe attı - Ekonomi 00:49: THY, koronavirüs salgını nedeniyle New York uçuşlarını durdurdu - Ekonomi 23:47: Son Dakika: Semt pazarlarında temel gıda ve temizlik maddelerinin haricindeki tüm ürünlerin satışına yasak geldi - Ekonomi