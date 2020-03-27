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Koronavirüs hırdavat esnafını da vurdu

Koronavirüs hırdavat esnafını da vurdu Koronavirüs endişesi tüm sektörleri olumsuz etkilerken bunlardan biri de hırdavat esnafı oldu.

27.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:08
Koronavirüs hırdavat esnafını da vurdu
İSTANBUL - Koronavirüs endişesi tüm sektörleri olumsuz etkilerken bunlardan biri de hırdavat esnafı oldu. Koronavirüs vakalarının Türkiye 'de görülmeye başlamasıyla hırdavat esnafları işlerinin yüzde 80-90 civarında düştüğünü belirtti.
Çin'de başlayan ardından tüm dünyada etkili olan koronavirüs, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hayatın her alanını etkileyen koronavirüs esnafların dükkanlarını kapatmasına dahi neden oluyor. Virüs salgınından olumsuz etkilenen sektörlerden biri de hırdavatçılar oldu. Hırdavat esnafı salgının Türkiye'de görülmesinin ardından işlerinin yüzde 80-90 civarında düştüğünden yakındı.
Koranavirüs salgınından dolayı yaşadığı olumsuzlukları anlatan Mustafa Yıldız isimli hırdavat esnafı, "Koronavirüs işlerimizi olumsuz etkiledi. Eskiye oranla yüzde 90 düşüş yaşıyoruz. Esnaf olarak bizde tedirginiz. Bizde işyerimizde tedbirlerimizi uyguluyoruz. Eldivenlerimizi, maskemizi takıyoruz. Müşteriler ürünlerimizi elleriyle inceledikten sonra ürünleri dezenfekte ediyoruz." sözlerini ifade etti.
Hırdavat esnafı Gürkan Parlak ise "Hırdavat sektörü durmuş durumda. Dükkanımızı açıyoruz bir umutla bekliyoruz. Koronavirüs vakası Türkiye'de görüldüğünden beri işlerde ciddi bir düşüş oldu. Kira gibi zorunlu giderlerimizi ödeyebilmek için dükkanımızı açıyoruz. Salgının bitmesini bekliyoruz." diye konuştu.
İsmet Yıldız isimli esnaf da "Virüs Türkiye'de görüldükten sonra işlerimizde yüzde 80'e varan düşüşler yaşandı. Normalde giderlerimizi karşılıyorduk, piyasa hareketliydi. Şimdi ise insanlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkamıyor. Bu nedenle işlerimizde düşüşler yaşanıyor. Bazı esnaflar dükkanlarını kapatıyor, bizde zorunlu giderlerimizi karşılayabilmek için gelip bekliyoruz" dedi.
(MRT-ACÖ-E)
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Koronavirüs hırdavat esnafını da vurdu

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi

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Koronavirüs hırdavat esnafını da vurdu

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