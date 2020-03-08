Koronavirüs Avrupa'da hızla yayılıyor! Yunanistan'da 21 vaka tespit edildi, İtalya'da 9 bölge karantinaya alındı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 3 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs Avrupa 'da hızla yayılmaya devam ediyor. Ölümcül virüs nedeniyle İtalya 'da hayatını kaybedenlerin sayısı 233'e yükseldi ve Lombardiya'daki 11 bölge dahil Venedik, Parma ve Piacenza'nın da karantina bölgesi ilan edildi. Fransa'da ise yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükselirken, Yunanistan 'da da 21 yeni vaka tespit edildi.
İtalya'da bugün 36 kişi daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 233 çıktı. Öte yandan Demokratik Parti'li Nicola Zingaretti'ye yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Facebook hesabından yaptığı paylaşımla corona virüse yakalandığını belirten Zingaretti "Doktorlar Covid-19 olduğunu söyledi. Ben iyiyim ancak önümüzdeki birkaç gün evde kalmam gerekecek" dedi.
İtalya'da hem korku hemde virüsle mücadele amacıyla alınan tedbirlerin etkisi başkent sokaklarında gözle görünür hale geldi. Yetkililer ayrıca Venedik, Milano ve Parma'nın da dahil olduğu 9 bölge karantinaya alındı.
Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e ulaştı, vaka sayısı ise 716'yı geçti. Yetkililerin ülke çapında alarm derecesini üçe çıkarması bekleniyor. Ülkedeki vaka sayısının 716'ya çıkması ile önümüzdeki haftalarda geçilmesi beklenen üçüncü alarma birkaç gün içerisinde geçilmesi bekleniyor.
Öte yandan alarm derecesinin yükseltilmesi durumunda okul ve kamu kurumlarının kapatılacağı öğrenildi.
YUNANİSTAN'DA 21 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ
Yunanistan Sağlık Bakanlığı yetkilileri ülke genelindeki Corona virüsü vakalarının sayısının 66'ya yükseldiğini belirtti. Yetkililer sadece bugün 21 yeni vakanın tespit ediliğini duyurdu.
NE OLMUŞTU?
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 104 bini geçti. Hükümetler ise virüsün ilerlemesini durdurmak için sert önlemler almaya devam ediyor. Bu sayıyla birlikte son yıllarda yaşanan diğer büyük salgınları da gölgede bıraktı. Daha önce küresel ölçekte etkili olan SARS, MERS ve Ebola salgınları daha az insanı etkilemişti.
Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 104 bin 144 olarak güncelledi. Sitede yeni tip koronavirüsten 3 bin 491 kişinin öldüğü, 58 bin 559 kişinin iyileştiği belirtildi.
AVRUPA'DA KORKUTAN TABLO: BİR GÜNDE İKİ KATINA ÇIKTI
Avrupa ülkelerinde hızla yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bugüne kadar 264 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan vaka sayıları bir günde neredeyse iki katına çıkarak 5 bin 883'e yükseldi.
Avrupa'da Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülke İtalya olurken, son resmi verilere göre burada ölü sayısı 233, tedavisi devam eden virüsün bulaştığı kişi sayısı da 5 bin 61 olarak biliniyor.
Koronavirüs hastalarından Avrupa'da ölümlerin en fazla görüldüğü ikinci ülke ise 11 ölü ile Fransa oldu. Vaka sayısının 693'e ulaştığı Fransa'da koronavirüse yakalananların arasında merkez sağ Cumhuriyetçiler'den (LR) milletvekili Jean-Luc Reitzer ve Ulusal Meclis'teki bir çalışan da bulunuyor. Reitzer'in 25 Şubat'ta Ulusal Meclis'te toplantılara katıldığı belirtiliyor.
Diğer yandan İspanya'da koronavirüs bulaşanların sayısı, 460'a yükseldi. Madrid, 137 vaka ile İspanya'da en fazla koronavirüs vakasının olduğu özerk bölge olarak öne çıkıyor.
Bu arada koronavirüsten dolayı ülke genelinde çok sayıda ekonomik, sosyal, kültürel, sportif ve dini çok sayıda etkinlik ya iptal edildi ya da başka bir tarihe ertelendi. Başkent Madrid ile Barselona kentlerinde gıda sektörüyle ilgili yapılması öngörülen iki önemli fuar haziran ayı sonrasına ertelendiği duyuruldu.