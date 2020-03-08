Koronavirüs Avrupa'da hızla yayılıyor! Yunanistan'da 21 vaka tespit edildi, İtalya'da 9 bölge karantinaya alındı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 3 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs Avrupa 'da hızla yayılmaya devam ediyor. Ölümcül virüs nedeniyle İtalya 'da hayatını kaybedenlerin sayısı 233'e yükseldi ve Lombardiya'daki 11 bölge dahil Venedik, Parma ve Piacenza'nın da karantina bölgesi ilan edildi. Fransa'da ise yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükselirken, Yunanistan 'da da 21 yeni vaka tespit edildi.

İTALYA'DA SON DURUM

İtalya'da bugün 36 kişi daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 233 çıktı. Öte yandan Demokratik Parti'li Nicola Zingaretti'ye yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Facebook hesabından yaptığı paylaşımla corona virüse yakalandığını belirten Zingaretti "Doktorlar Covid-19 olduğunu söyledi. Ben iyiyim ancak önümüzdeki birkaç gün evde kalmam gerekecek" dedi.

İtalya'da hem korku hemde virüsle mücadele amacıyla alınan tedbirlerin etkisi başkent sokaklarında gözle görünür hale geldi. Yetkililer ayrıca Venedik, Milano ve Parma'nın da dahil olduğu 9 bölge karantinaya alındı.

FRANSA'DA ÖLÜ SAYISI 11'E YÜKSELDİ