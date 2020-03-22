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Koronavirüs hızlı tanı kitinin tanıtımı yapıldı

Yeni tip koranavirüse (Kovid-19) yönelik 15 dakikada sonuç alınabilen tanı kitinin tanıtımı, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında yapıldı.

22.03.2020 04:35 | Son Güncelleme: 22.03.2020 04:35
Koronavirüs hızlı tanı kitinin tanıtımı yapıldı
Yeni tip koranavirüse (Kovid-19) yönelik 15 dakikada sonuç alınabilen tanı kitinin tanıtımı, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında yapıldı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Ekonomi

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