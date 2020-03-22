Koronavirüs hızlı tanı kitinin tanıtımı yapıldı
Yeni tip koranavirüse (Kovid-19) yönelik 15 dakikada sonuç alınabilen tanı kitinin tanıtımı, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında yapıldı.
22.03.2020 04:35 | Son Güncelleme: 22.03.2020 04:35
Yeni tip koranavirüse (Kovid-19) yönelik 15 dakikada sonuç alınabilen tanı kitinin tanıtımı, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında yapıldı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Ekonomi