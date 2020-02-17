Koronavirüs için geliştirilen yerli kitin laboratuvar görüntüleri paylaşıldı

SAĞLIK Bakanlığı, yeni tip koronavirüs için geliştirilen yerli tanı kitine ilişkin laboratuvar görüntülerini paylaştı. Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu, "Bizim yerli kitimizin yerli kaynaklar ile üretilmiş olması bize çok büyük avantajlar sağlıyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 (yeni tip koronavirüs) için geliştirilen yerli tanı kitine ilişkin laboratuvar görüntüleri paylaştı. Görüntülerde yerli tanı kitine ilişkin uygulama detayları yer aldı. Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve dünyadaki bazı merkezlerin koronavirüsle ilgili bazı spesifik testleri tasarlayarak yayımladığını ve bunların DSÖ literatüründe yer aldığını söyledi. Korukluoğlu, "Biz de bu kaynakları izleyerek laboratuvarımızda halihazırda mevcut olan 'Pan Koronavirüs PCR' dediğimiz yöntemi kullanmak ile beraber acaba Covid-19'a yönelik gerçek zamanlı PCR testini uygulamaya sokabilir miyiz diye araştırdık ve bu konuyla ilgili merkezlerle temasa geçerek bu testte kullanılacak önemli bir bileşen olan primer probların siparişini verdik" dedi.

'TEST YAKLAŞIK 90 DAKİKA SÜRÜYOR'

Süreçle ilgili bilgi veren Doç. Dr. Korukluoğlu, "Daha sonra yine yerli üretim bir enzim ile beraber bu primerler geldikten sonra yerli kaynaklarımız kullanılarak gerçek zamanlı bir kitin optimizasyon çalışmalarını yaptık. İlk optimizasyon çalışmalarında kullanılmak üzere yine laboratuvarımız tarafından uluslararası merkezlerden pozitif kontroller de talep edildi ve böylece yeni tanımlanacak olan bir ajanın ülkemizde tanı kapasitesini oluşturmaya yönelik adımları attık. İlk sonuçlar da çok yüz güldürücüydü. Süreç içerisinde artık daha öncesinden kullandığımız testten sonra bu yerli üretim kitin geliştirilerek laboratuvarımızda rutin uygulamaya koyduk. Şu anda bu geliştirmiş olduğumuz kitte şüpheli gönderilen olası vaka tanımına uygun örneklerin analizi yapılmakta. Örnek geldikten sonra örneğin bir hazırlanma süreci vardır. Daha sonra PCR dediğimiz moleküler testin kendisi yaklaşık 90 dakika sürmekte" diye konuştu.

'DAHA KISA SÜREN PROTOKOLE GEÇİŞ YAPACAĞIZ'

Yerli kitin, yerli kaynaklar ile üretilmiş olmasının kendilerine çok büyük avantajlar sağladığını vurgulayan Doç. Dr. Korukluoğlu, şunları söyledi:

"Bundan önceki dönemlerde bir malzemeyi genelde yurt dışından sipariş edip onun getirilme süresi 1-1,5 ayı bulabiliyordu, en acil durumlarda bile. Ama bu yerli test sistemi sayesinde üretim merkezinden İstanbul'dan destek aldığımız zaman hemen istediğimiz günün ertesi günü bize ulaştırılabiliyor. En önemli avantajlarından bir tanesi bu. 2'ncisi de en azından kaynak israfını engellemesi ve testlerin oldukça uygun fiyatlara mal ediliyor olması. Bu da ülkemiz kaynaklarının israf edilmeden kullanılmasını sağlıyor. Bir de kiti kendimiz burada çalışmalarla çeşitli modifikasyonlar yaparak, çeşitli versiyonlar yaparak sürekli geliştirebiliyoruz. İlk başta mesela 90 dakika olabilecek sistem elimizdeki kontrolleri kullanarak ya da DSÖ'den gönderilen pozitif kontrolleri uyarlanarak daha kısa sürede çalışmamıza imkan veriyor. Hatta bugün onun bir denemesini kurduk ve başarılı sonuçlar aldık. Şimdi biraz daha kısa süren bir protokole geçiş yapacağız. Ama bu tabii ki asla testin kalitesinden ödün vermeden son derece güvenilir bir şekilde gerçekleştiriliyor."

'SONUÇLARIN HEPSİ NEGATİF'

Doç. Dr. Korukluoğlu ayrıca Çin'in Vuhan kentinden Ankara'ya getirildikten sonra 14 gün karantinaya alınan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen 61 kişiyle ilgili son örneklerin dün geldiğini ve hepsinin negatif sonuçlandığını söyledi.