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Koronavirüs için Hızlı Tanı Kiti Tanıtıldı: 15 Dakikada Sonuç Alınacak

Yeni tip koranavirüse (Kovid-19) yönelik 15 dakikada sonuç alınabilen tanı kiti, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarı'nda tanıtıldı.

21.03.2020 21:34 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:34
Koronavirüs için Hızlı Tanı Kiti Tanıtıldı: 15 Dakikada Sonuç Alınacak
Yeni tip koranavirüse (Kovid-19) yönelik 15 dakikada sonuç alınabilen tanı kiti, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarı'nda tanıtıldı.

Hızlı Tanı Kiti Devreye Giriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'de hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş tanı kitinin Türkiye genelinde tüm illere dağıtılma kararı alındığını açıklamasının ardından harekete geçen Bakanlık, 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabilecek tanı kitlerini de uygulamaya başladı.

Koronavirüs tanısında artık iki farklı kit kullanılacak. Bu kitlerin bir tanesi yerli üretim ve 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç verirken bir tanesi 15 dakikada sonuç verecek. Koronavirüs yakın temas ile bulaşmakta. Bundan dolayı virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta.

Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Gerek olmadıkça evden dışarı çıkılmaması önerilmekte.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Mart'ta yaptığı açıklamada "Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Hasta sayımız 670'e ulaştı" demişti.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Teknoloji

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