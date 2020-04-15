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ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız

ABD'nin Florida eyaleti Sağlık Dairesi Genel Sekreteri Dr. Scott Rivkees, koronavirüs salgını konusunda uyarılarda bulundu. Salgından korunmak için en az bir yıl maske takılması gerektiğini söyleyen Rivkees, "Maske takmak bizim yeni normalimiz olacak ve kendimizi buna alıştırmamız gerekiyor" dedi.

15.04.2020 01:04 | Son Güncelleme: 15.04.2020 01:17

ABD'nin Florida Eyaleti Sağlık Dairesi Genel Sekreteri Dr. Scott Rivkees, yaptığı açıklamada koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için en az bir yıl maske takılması gerektiğini bildirdi.

CBS Miami isimli televizyon kanalına konuşan Genel Sekreter Scott Rivkees, "Aşı olana kadar, maske takmak bizim yeni normalimiz olacak ve kendimizi buna alıştırmamız ve korunmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Rivkees, "Maske takma gerekliliğinin ne kadar süreceği" sorusuna ise, ''Eğer daha uzun sürmezse bir yıl.'' cevabını verdi.

AŞI BULUNANA KADAR MASKE TAKMAK LAZIM!

Çevrede mücadelesi zor bir virüs olan Kovid-19 var oldukça bu tarz önlemlerin alınmasının zorunluluğuna değinen Rivkees, yeni bir aşı bulunana kadar maske takarak insanların hem kendini hem de etrafındakileri virüsten korumuş olacağını belirtti.

12 İLA 18 AY BOYUNCA BİR AŞI YAPILAMAZ

Haberde, Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci ve diğer uzmanların da, 12 ila 18 ay daha bir aşı yapılamayacağı yönündeki görüşleri paylaşıldı.

Florida Sağlık Departmanı verilerine göre, salı günü itibarıyla eyalet genelinde yaklaşık 200 bin kişi teste tabi tutulurken 21 bin 367 pozitif vaka ve 524 ölümün kayıtlara geçtiği öğrenildi.

Florida'da 24-26 Nisan tarihlerinde Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında zirvenin görülmesi bekleniyor.

ABD’li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Sekreter, Florida, Dünya

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