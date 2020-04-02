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Koronavirüs için türkü yaptı

Koronavirüs için türkü yaptıDENİZLİ'de yaşayan, 2 şiir ve 1 öykü kitabı bulunan emekli memur Şerif Ulu, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını için türkü besteledi.

02.04.2020 09:34 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:40
Koronavirüs için türkü yaptı
DENİZLİ'de yaşayan, 2 şiir ve 1 öykü kitabı bulunan emekli memur Şerif Ulu, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını için türkü besteledi. Sözleriyle dikkat çeken türküsüyle beğeni toplayan Ulu, "Derdi olanın türküsü olmalı, bu yüzden koronavirüs için türkü yazdım" dedi.
Çal ilçesi Kabalar Mahallesi'nde yaşayan emekli memur Şerif Ulu, dünyayı saran koronavirüs salgınına dikkat çekmek amacıyla beste yaptı. Toplum olarak yaşanan zor günleri masa başına oturup satırlara döken Ulu, kaleme aldığı türküyü saz eşliğinde seslendirdi. 2 şiir ve 1 öykü kitabı bulunan Ulu, sözü ve müziği kendisine ait olan 'Yeneriz Biz Seni Virüs' adını verdiği türküsünü, sosyal medyadan paylaştı. Ulu'nun türküsü sosyal medya kullanıcılardan çok sayıda beğeni aldı.
Salgın nedeniyle evinde vakit geçirdiğini belirten Ulu, "Her dönemde yaşadığımız sıkıntılar acılar beraberinde kendi duygularını hislerini getirir. Bu duygular şiirlere, türkülere yansır. Buradan hareketle türkü yaptım ve insanlarla paylaştım. Ben evde kalarak, temizliğime dikkat ederek ve en önemlisi moral ve motivasyonumu yüksek tutarak günlerimi geçiriyorum. Öncelikle bu dönemi sağlıklı bir şekilde geçirebilmeleri için vatandaşların evde kal çağrılarına uymalarını tavsiye ediyorum. Hijyen kurallarına dikkat edip, kendimizi kontrol altında tutmamız gerekiyor" diye konuştu.
Şerif Ulu'nun yazdığı türkünün sözleri ise şu şekilde:
"Çin'den yayıldın dünyaya/ Görünmeyen korku var ya/ Açılmamış papatyayla/ Yeneriz biz seni virüs/ Bütün insanlık korku dolu/ Kurtulmanın tek bir yolu/ Temiz tutmak sağı solu/ Yeneriz biz seni virüs/ Şerif Ulu zor günlerde/ Sokaklar boş herkes evde/ Sonu belirsiz bir günde/ Yeneriz biz seni virüs/ Sevgi ile köyde kentte, yeneriz biz seni virüs"
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Koronavirüs için türkü yaptı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Memur, Güncel

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Koronavirüs için türkü yaptı
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