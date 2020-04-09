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Koronavirüs ile birlikte dünyada robotlara talep arttı

Koronavirüs ile birlikte ülkeler virüsün yayılışını durdurmak için insan etkileşimini kısıtlama yoluna giderken, robotlar insanlardan boşalan alanları dolduruyor.

09.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:08
Koronavirüs ile birlikte dünyada robotlara talep arttı
Koronavirüs ile birlikte ülkeler virüsün yayılışını durdurmak için insan etkileşimini kısıtlama yoluna giderken, robotlar insanlardan boşalan alanları dolduruyor.
Perakende sektöründen eğlenceye kadar hayatın her alanında yavaş yavaş yerini alan robotların yeni koronavirüs (kovid-19) salgını ile birlikte sağlık sektöründe kullanım alanları genişliyor.
Koronavirüs salgını sonrası virüsün insandan insana çok hızlı bulaşması sebebiyle zorunlu olarak ilan edilen "sosyal mesafe" kısıtlaması insanların birbirleri arasında mesafe koymasına neden olurken, robotlarla insanlar arasındaki mesafeyi ise kısaltıyor.
Koronavirüs öncesi fabrikalardaki üretimden perakende sektörüne kadar özellikle ticareti ve ekonomiyi etkileyecek alanlarda insanların yerini alacağı konuşulan robotlar şimdi ise koronavirüs salgının yoğun görüldüğü ülkelerdeki hastanelerde, kamuya açık alanların ilaçlanmasında ve kişiler arasındaki sosyal mesafeyi denetlemek için kullanılıyor.
Robotların kullanımı sadece sağlık sektörü ile kısıtlı kalmazken, hizmet robotları evde yalnız kalmak zorunda olanlar için de kullanılırken oteller gibi hizmet sektöründe de daha sık kullanılmaya başlandı.
Hemşire robot Tommy
Salgının en çok zarar verdiği ülkelerden biri olan İtalya'da sağlık personeli de zor günler yaşarken, Tommy isimli hemşire robot doktorlara uzaktan hizmet imkanı tanıyor. Hastaların odalarına yerleştirilen Tommy, onlardan sorumlu oluyor. Hastaların doktorlara mesaj iletmesini sağlayan dokunmatik bir ekrana sahip robotlar, ayrıca birçok hasta verisini diğer personelle paylaşabiliyor.
Robotlar kimlik soruyor
Tunus'ta koronavirüs yasaklarına uymayarak sokağa çıkanlara, robot polisle müdahale ediliyor. Güvenlik güçlerinin merkezden yönettiği robot polisler, sokağa çıkma yasağına uymayanlara kimlik soruyor. Çin'de ise robotlar koronavirüse karşı daha çok kamuya açık alanlarının dezenfekte edilmesinde kullanılırken ülkenin bazı şehirlerinde el dezenfektanı deposu bulunan robotlar insanlara yaklaşarak dezenfektan sıkıyor, bazıları ise insanları ateşlerini ölçerek uyarılarda bulunuyor.
Hong Kong'da hizmet robotlarının satışları artıyor
Financial Times'ın kardeş yayın organı Nikkei Asian Review'e konuşan İsrailli bir robot şirket yöneticisi Chui Dip-sai, Temi isimli robotları ile insanların eve kapandığı ve yakınlarıyla görüşemediği bu dönemde büyük kolaylık sağladıklarını iddia ediyor. Robot Temi'nin Hong Kong'taki tek dağıtıcısı olan Tung Hing Automation'ın Başkanı Roy Lim, 2019'un ortalarında robotları ilk satmaya başladıklarında 2-3 günde sadece bir sipariş aldıklarını belirtirken koronavirüs salgının başlangıcının ardından günde ortalama 3-5 robot siparişi aldıklarını söyledi.
Şu anda oluşan talebi karşılayacak robot üretemediklerini sözlerine ekleyen Lim, bakım evleri, hastaneler ve okulların insanlar arasındaki etkileşimi azaltmak için hiç düşünmeden ürettikleri robotlara başvurduklarını sözlerine ekledi.
Oteller de robot alımına başladı
Nikkei Asian Review'e konuşan Çinli Yunji Technology firması da koronavirüs sonrası otellerin de robot taleplerinde artış yaşandığını söyledi. Yunji Technology Başkan Yardımcısı Yang Zi, Çin'deki otellerin robotların müşteriler üzerinde sıcak bir algı bırakmayacağı için önceleri kullanmadığını ancak koronavirüs salgının ardından insanlar arası etkileşimi azaltacağı için şimdilerde robot taleplerinin arttığını belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Teknoloji
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