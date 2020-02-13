Haberler » Dünya » Koronavirüs ile ilgili dikkat çeken makale! 'Üç kritik hata ölümleri artırdı' - Haberler

Koronavirüs ile ilgili dikkat çeken makale! "Üç kritik hata ölümleri artırdı"

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 1368 kişinin ölümüne neden olan Koronavirüs ile ilgili dikkat çeken bir makale yayımlandı. Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden Lancet'te yayınlanan makalede, ölümlerin artmasına neden olan virüsle ilgili Pekin yönetiminin yaptığı 3 kritik hataya dikkat çekildi.

13.02.2020 19:37 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:41

Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden Lancet'te koronavirüsle ilgili çok önemli bir makale yayınlandı. Söz konusu makalede, Vuhan'da başlayan salgınla alakalı Çin yönetiminin yaptığı hatalar yer aldı.

"ÜÇ KRİTİK HATA ÖLÜMLERİ ARTIRDI"

Vuhan Üniversitesi Nöroloji Departmanı'ndan Hong Zhang'in Lancet'teki yazısında aktardığına göre salgınla ilgili yapılan üç büyük hatanın başında, açıklanamayan pnömoniyi ilk saptayan sekiz doktorun söylenti yaymak gerekçesiyle polis tarafından suçlanması geliyor.

Makalede, literatürde insandan insana bulaştığı bildirilmiş olmasına karşın halkın erken dönemde bilgilendirilmemiş olması da yapılan hatalar arasında yer aldı.

Hong Zhang yazısında, erken bilgilendirme olmamasından dolayı beş milyon insanın Vuhan'ı terk ettiğini ve kaçınılmaz olarak diğer şehirler ve ülkelerde vakaların ortaya çıktığını belirtti.

Hong Zhang'e göre üçüncü hata ise virüsün oluşturduğu pnömoninin şiddeti konusunda yeterli farkındalığın olmaması. Buna bağlı olarak birçok hasta, atipik klinik özellikler nedeniyle başka kliniklere başvurdu ve buralardaki medikal personelin yeterince korunmamış olması nedeniyle onlar da hastalığa yakalandı.

NE OLMUŞTU?

Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti. Ölümcül virüs nedeniyle ölü sayısı 1368'e, virüs bulaşan kişi sayısı 59 bin 883'e yükselmişti.

Koronavirüs salgınında ölü sayısı pik yaparak 1368Koronavirüs salgınında ölü sayısı pik yaparak 1368'e yükseldi

TürkiyeTürkiye'nin koronavirüsün tedavisi için geliştirdiği tanı kiti yurt dışına satılacak

Koronavirüs sonrası TürkiyeKoronavirüs sonrası Türkiye'de üretilen bebek ürünlerine talep arttı

Formula 1 Çin Grand PrixFormula 1 Çin Grand Prix'si, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi

Vedat MilorVedat Milor'den Canan Karatay'ın "Turp yerseniz turp gibi olursunuz" sözüne ilginç gönderme: Hıyar yemeyi bırakıyoruz

Koronavirüsten korunmanın yolları! Koronavirüsten nasıl korunulur?Koronavirüsten korunmanın yolları! Koronavirüsten nasıl korunulur?

Koronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi nasıl yapılır?Koronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi nasıl yapılır?

Koronavirüs nedir? Coronavirüs belirtileri ve tedavi yöntemiKoronavirüs nedir? Coronavirüs belirtileri ve tedavi yöntemi

Koronavirüs ile ilgili dikkat çeken makale!

Çin Halk Cumhuriyeti, Polis, Wuhan, Dünya


Dünya

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 21:06:32