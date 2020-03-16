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Koronavirüs ile ilgili 'gizli belge' başlığıyla yayılan görsele ilişkin soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs ile ilgili sosyal medyada "gizli belge" başlığıyla yayılan görsele ilişkin soruşturma başlattı.

16.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:21
Koronavirüs ile ilgili 'gizli belge' başlığıyla yayılan görsele ilişkin soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs ile ilgili sosyal medyada "gizli belge" başlığıyla yayılan görsele ilişkin soruşturma başlattı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekonomi

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