Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüs ile ilgili haber sayısı 5 milyona yaklaştı

Medya takip kurumu Ajans Press, Korona Virüsün medya karnesini çıkardı.

06.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:02
Koronavirüs ile ilgili haber sayısı 5 milyona yaklaştı
Medya takip kurumu Ajans Press, Korona Virüsün medya karnesini çıkardı.

Açıklanan son resmi verilere göre, dünyada Koronavirüse yakalanan 1 milyon 275 bin 542 kişi olduğu tespit edilirken, Türkiye 'de bu rakamın 27 bin 69 olduğu gözlendi. Veriler resmi verilerden alınan en son rakamları yansıtırken, anlık olarak değişebileceği aktarıldı.

Medya takip kurumu Ajans Press, Korona Virüsün medya karnesini çıkardı. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 11 Mart'tan günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, Covid-19 tüm zamanların en çok konuşulan başlığı olmayı sürdürüyor.Ajans Press ve PRNet dijital arşivinden yapılan araştırmaya göre, 11 Mart'tan bugüne kadar Korona virüs hakkında yazılı basına 285 bin 526 haber yansıdığı tespit edildi. Online mecralarda 4 milyon 256 bin 121 gibi rekor yansıma elde edilirken, TV kanallarında ise 189 binin üzerinde haber yansıması görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Ajans, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüs ile ilgili haber sayısı 5 milyona yaklaştı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar Haberler
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar
Fitch Ratings’den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek Haberler
Fitch Ratings'den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek
Köye aşıya giden Tarım ve Orman Müdürü, hareketiyle gönülleri fethetti Haberler
Köye aşıya giden Tarım ve Orman Müdürü, hareketiyle gönülleri fethetti
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz Haberler
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin’de sadece 1 ölüm gerçekleşti Haberler
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin'de sadece 1 ölüm gerçekleşti
Koronavirüs havadan bulaşır mı? Bilim dergisi korkutan iddiaya noktayı koydu Haberler
Koronavirüs havadan bulaşır mı? Bilim dergisi korkutan iddiaya noktayı koydu
Görüntü Türkiye’den! Sıradan bir kaza haberine bu kare damga vurdu Haberler
Görüntü Türkiye'den! Sıradan bir kaza haberine bu kare damga vurdu
Korona muskası yazan dolandırıcı, suçüstü yakalandı Haberler
Korona muskası yazan dolandırıcı, suçüstü yakalandı

Son Dakika Güncel Haberleri

12:33: Mehter takımı emniyet mensupları için konser verdi - Haber 12:33: Başkan Büyükkılıç, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı - Haber 12:32: Çocuklarını hastaneye götürmek için metrobüse gelen iki kadına izin verilmedi - Haber 12:32: Fide üretimi, Yalova'daki seralarda aralıksız sürüyor - Haber 12:32: BEBEK, EMİRGAN VE TARABYA SAHİLLERİ YİNE BOŞ KALDI - Haber 10:39: Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı - Haber 10:36: Florida'da 18 süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı - Haberler 10:35: Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz - Haber 10:17: Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği Azerbaycan'da salgın sebebiyle mahsur kaldı - Haber 09:54: Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı - Haber 09:50: Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin - Haberler 09:48: Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı - Haber