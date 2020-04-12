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Koronavirüs ile ilgili yeni iddia: Vuhan'daki deneyleri ABD finanse etti

Dünya genelinde 1 milyon 800 bin kişiye bulaşan coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini geçti.

12.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:18
Koronavirüs ile ilgili yeni iddia: Vuhan'daki deneyleri ABD finanse etti

Dünya genelinde 1 milyon 800 bin kişiye bulaşan coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini geçti. Koronavirüs salgının ortaya çıktığı ülke Çin ve salgının merkez üssü haline gele ABD ile ilgili ortaya yeni bir iddia atıldı. İngiliz medyasında yayınlanan bir haberde koronavirüsün kaynağını olduğuna inanılan mağaralarda yarasalar üzerinde yapılan deneylerin ABD ve Çin tarafından finanse edildiği ileri sürüldü.

Koronavirüs salgını dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Vaka sayısının kontrol altına alınamadan artış gösterdiği bu günlerde, virüsün kesin kaynağını belirlemek için çeşitli araştırmalar yürütülüyor. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, pandemi haline gelen salgının doğduğu yer olabilecek olan laboratuvar, bilim adamlarının yıkıcı salgının orijinal kaynağı olduğuna inandıkları mağaradaki yarasalar üzerinde araştırmalar yapıyordu.

DENEYLERİN FİNANSÖRÜ ABD

Ortaya çıkan belgeler, Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün Yunnan'ın bin 600 kilometre uzağında bulunan mağaralarda yakalanan memeliler üzerinde deneyler yaptığını gösteriyor. İngiliz medyasının yayımladığı iddialar arasında en çok dikkat çeken ayrıntı ise söz konusu deneylerin, ABD hükümetinden 3.7 milyon dolarlık hibe ile finanse ediliyor olması. Koronavirüs (Covid-19) genomunun dizilimi, Yunnan'ın mağaralarında bulunan yarasalarda gizli olduğu ifade edildi.

LABORATUVARDAN SIZDI İDDİASI

Doğrulanmamış başka bir iddiaya göre de, enstitüdeki bilim adamları virüsü içeren kanın yanlışlıkla havaya püskürtülmesinden sonra enfekte olmuş ve daha sonra yerel halka bulaştırmış olabildiği belirtiliyor. ABD'den yapılan yardımlarla deney yapması için yetkilendirilen Vuhan laboratuvarının, bir proje kapsamında yarasalar üzerinde deney yaptığı öğrenildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya
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