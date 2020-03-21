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Koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına özel pasta

Iğdır Valisi Enver Ünlü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için pasta yaptırdı.

21.03.2020 22:26 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:42
Koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına özel pasta
Iğdır Valisi Enver Ünlü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için pasta yaptırdı.
Ünlü, özel olarak hazırlattığı ve üzerinde kalp bulunan "iyi ki varsınız" yazılı pastayı Iğdır Devlet Hastanesine gönderdi.
Hastane koridorunda bir araya gelen sağlık çalışanları, kendilerine destek veren Ünlü'ye teşekkür ederek alkışlar eşliğinde pastayı kesti.
Etkinliğe, İl Sağlık Müdürü Caner Tazegün ve Başhekim Raşit İlhan da katıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Iğdır, Sağlık

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