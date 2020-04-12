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Koronavirüs ile mücadele edenlerin yakınlarından "antikor bağışı" çağrısı

Hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören hastaların yakınları, Türkiye'de uygulamaya başlanılan "immün plazma" yöntemi için bağış çağrısında bulunarak, konuya ilişkin farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

12.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:10
Koronavirüs ile mücadele edenlerin yakınlarından
Hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören hastaların yakınları, Türkiye 'de uygulamaya başlanılan "immün plazma" yöntemi için bağış çağrısında bulunarak, konuya ilişkin farkındalık oluşturmaya çalışıyor.
Çin'in Vuhan kentinde geçen yılın aralık ayında görülmesinin üzerine tüm dünyaya yayılan Kovid-19 ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda Türkiye'de, Sağlık Bakanlığının koordinasyonu ve Türk Kızılayın yürütücülüğünde Kovid-19'a karşı "immün plazma" tedavisi başlatıldı.
Tedaviyle, daha önce hastalığı geçirmiş olan bireylerin kanında enfeksiyona karşı oluşan antikorların alınıp hasta bireylere aktarılması hedefleniyor.
Uzmanların hastalar için "umut ışığı" olabileceğini belirttiği tedaviye yönelik bazı vatandaşların sosyal medya hesapları üzerinden de bağış çağrısında bulunduğu görülüyor.
Bu kapsamda yaklaşık 10 gün önce Esenyurt'taki bir hastanede tedavi altına alınan 53 yaşındaki Ardahan Kültür Evi Müdürü Güven Avşar için de yakınları tarafından sosyal medya üzerinden paylaşımlarda iyileşen hastaların bağış yapması için çağrıda bulunuluyor.
Avşar'ın kızı Yudum Avşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "53 yaşındaki babam yaklaşık 10 gündür hastanede yatıyor. Ne gecemiz belli, ne gündüzümüz. Çok zor durumdayız, babam çok hasta. Daha önce hastalığı geçirmiş olanların kanında enfeksiyona karşı oluşan antikorlar babamın iyileşmesi için gerekiyormuş. Nasıl bulacağımızı bilmediğimizden biz de sosyal medya üzerinde paylaşımda bulunduk. İnşallah hayır sahibi biri çıkar da bağış yapar." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel
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