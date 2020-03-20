Koronavirüs ile mücadele: Sosyal temas nedir? Azaltmak işe yarıyor mu? Ne yapmalı, ne yapmamalı?

Çin'de ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalığına henüz tedavi bulunabilmiş değil. Uzmanlar bu aşamada hastalıkla mücadelede atılacak en doğru adımın virüsün yayılma hızını düşürerek hastaneler ve sağlık sistemi üzerindeki baskıyı azaltmak olduğunu belirtiyor.Virüsün bir taşıyıcıdan başka bir insana geçmesini engellemenin en etkili yollarından biri kişisel hijyenin yanı sıra sosyal teması en alt düzeye indirmek olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Euronews.com