Koronavirüs ile mücadelede görevlendirilen askeri hastane gemisi Los Angeles'a geldi
ABD Deniz Kuvvetleri'ne bağlı, Mercy sınıfı bir hastane gemisi olan USNS Mercy (T-AH-19) Los Angeles Limanı'na demirledi.
28.03.2020 00:32 | Son Güncelleme: 28.03.2020 00:35
ABD Deniz Kuvvetleri'ne bağlı, Mercy sınıfı bir hastane gemisi olan USNS Mercy (T-AH-19) Los Angeles Limanı'na demirledi. Güney Kaliforniya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede hastanelerin yetersiz kalması durumlarda hizmet vermekle görevli olan hastane gemisinde, mürettebat sürekli güvertede kalacakken, hasta harici giriş ve çıkışlara izin verilmeyeceği belirtildi.
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Kaynak: AA
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Los Angeles, Güncel