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Koronavirüs ile polen alerjisini nasıl ayırt edebilirsiniz?

Dünya genelinde koronavirüs salgını devam ederken, havaların ısınmasıyla birlikte, polen alerjisi mevsimi de başladı.

05.04.2020 21:10 | Son Güncelleme: 05.04.2020 21:10
Koronavirüs ile polen alerjisini nasıl ayırt edebilirsiniz?

Dünya genelinde koronavirüs salgını devam ederken, havaların ısınmasıyla birlikte, polen alerjisi mevsimi de başladı.

Her iki hastalık da solunum sorunlarına yol açtığı için benzerlik taşıyor.

Uzmanlar, polen alerjisine bağlı solunum sıkıntısı ve diğer rahatsızlıkları yaşayan kişilerin, "koronavirüs şüphesiyle" hastanelere akın edebileceğini, bunun da zaten var olan hasta yükünü daha da arttıracağı görüşünde.

Belçika 'nın Flaman kesimindeki Leuven Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanları, koronavirüsle, polen alerjisinin biririnden kolayca ayırt edilebileceğini söylüyor.

HLN gazetesine konuşan kulak, burun boğaz hastalıkları (KBB) uzmanı Prof. Dr. Peter Hellings'e göre, koronavirüs ve polen alerjisinin ortak belirtileri şunlar:

Prof. Dr. Hellings, koronavirüs enfeksiyonunu polen alerjisinden ayıran en önemli üç etkeni ise şöyle sıralıyor:

Prof. Dr. Peter Hellings, bilinen alerji belirtilerine ek olarak; ateş, koku kaybı ve kas ağrısı şikayeti bulunanların, koronavirüs şüphesiyle doktoruna başvurabileceğini belirtiyor.





BBC
Etiketler: Belçika, Sağlık
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