"Koronavirüs indirimi" uyarısı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında pek çok mağaza kapalı durumda. Bu dönemde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden alışverişi tercih ediyor. Bunu fırsat bilen bazı kötü niyetli kişiler ise 'indirim' adı altında sahte ürünlerle satış yapmaya çalışıyor. Alışveriş sonunda tüketiciye satın alınan ürünün gerçeği dışında başka bir ürün gönderilirken, ayrıca vatandaşların kredi kartı bilgileri de kopyalanabiliyor. Uzmanlar internet sayfaları ile sosyal medyadaki ilanlara ve satışlara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

"KORONA İNDİRİMİ" DİYE VATANDAŞLARI TUZAĞA DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

"Koronavirüs maalesef dolandırıcıları korkutmamış" diyen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Hala çıkar peşindeler. 'Korona indirimi' diye şimdi de bir takım ilanlar verip, vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Bunların daha önce de yaptıklarını gördük. Karaborsacılık, vurgunculuk yaptılar. İnsanları kandırıp kredi kartı bilgilerini ele geçirerek hesaplarını boşalttılar. Şimdi de korona vurgunculuğu yapıyorlar. Bunlar taklit yapıyor. Gerçekten ciddi markalar kepenk kapattılar. Çalışmıyorlar. Şimdiden ilanlar veriyorlar. Müşterilerine mesajlar göndererek, 'Biz size indirim yapacağız. Şimdi bize 250 lira verin mağazamız açıldığı ilk gün gelin, size 500 liralık alışveriş yaptıralım' diyorlar. İşte bunları taklit eden dolandırıcılar müşterilerinin tuzağa düşmesi neticesinde onların kredi kartı bilgilerini ele geçirip dolandırıyorlar. ya da bir takım sahte hesaplarla tuzağa düşürdükleri insanların kendilerine havale göndermesini, ödeme yapmasını isteyerek onları dolandırıyorlar" şeklinde konuştu.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Dikkat diyorum. O tanıdığınız, bildiğiniz ve güvendiğiniz markanın size sunduğu o indirim gerçek olmayabilir. Gerçek olan şu. Bugün birçok marka sıkıntıda. Ürünlerini satamıyor, mağazalarını kapattı. İşte bu noktada fırsatçı ve dolandırıcılar taklit ederek sanki 500 liralık ürünü yarı fiyatına satacakmış, 1000 liralık ürünü 500 liraya satacakmış gibi ağlarına düşürüyor daha sonra paralarını alıyor. Birde kredi kartı bilgilerini ele geçirerek tamamen hesaplarını boşaltabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

"TÜKETİCİLER ZORUNLU İHTİYAÇLARI DIŞINDA HİÇBİR SİPARİŞ VERMEMELİ"

Koronavirüs salgınının yaşandığı bu dönemde sadece gerekli ihtiyaçlarla ilgili alışveriş yapılması gerektiğinin altını çizen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sahtekarlar tanınmış, güvenilen markaların ürünlerinin fotoğraflarını internete koyup fiyatı da neredeyse yarı fiyat gibi cazip halde sunmak suretiyle vatandaşları aldatıyorlar. Bu noktada vatandaşın yapması gereken bilinçli tüketici olarak marka sahibi firmayla yazışarak o ilanın gerçekten o firmaya ait olup olmadığını tespit edip ondan sonra hareket etmesidir. Aksi halde dolandırılır hatta finansal bilgilerini karşı tarafa aktarırsa adına kredi bile çekilip, borçlandırılabilir. İçinde bulunduğumuz dönemde bilinçli tüketiciler zorunlu ihtiyaçlar dışında hiçbir alışveriş yapmasınlar. Bu sağlığımız açısından da gerekli. Ürünü bize getirecek olan kurye elemanlarının yoğunluktan ötürü virüsle karşılaşmaları hatta hastalığa yakalanmaları dahi söz konusu. Tüketiciler zorunlu ihtiyaçları dışında hiçbir sipariş vermemeli. Böyle çok cazip gördükleri ilanla ilgili de firmayla irtibata geçmeli."

"KAPIDA ÖDEMEYİ TERCİH EDİYORUM"

İnternet üzerinden alışveriş yaptığını ifade eden Gurbet Baykara, "İnternetten kıyafet alıyorum. Onlar da hiç yanıltmadılar. Çünkü sürekli değiştirmedim. Burada indirim var diye oraya gitmedim. Genelde ben kapıda ödemeyi tercih ediyorum. Ürün kapıya geldiğinde bakıyorum ve parayı öyle teslim ediyorum" şeklinde konuştu. Selman Yılmaz ise, "Pantolon ve mont alıyorum. Ayakkabı almıyorum. Ben kaliteli indirim almayı seviyorum" diye konuştu.

"İNDİRİMLİ ÜRÜNDEN İNDİRİM DE İSTEYENLER VAR"

Kadıköy'deki bir ayakkabı mağazasında görevli Raşit Kandıra ise 'açık olan mağazalarda indirim var mı sorusuna, "Tabii müşteriler daima indirim istiyor. İndirimli üründen indirim de isteyenler var. Müşteriler daima uygununu nerede bulursam alırım diyor. Biz daima uygun sattığımız için müşteri daima biliyor. Fiyatlar cazip" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: DHA