Koronavirüs: İngiltere'de alkollü içki satan mini marketler 'açık kalması gerekli satış noktaları'...

İngiltere 'de alkollü içki satan küçük marketler, koronavirüs salgınında "açık kalması gerekli satış noktaları" arasına girdi.

Bu karar, süpermarket zincirlerinde bira ve şarap stoğunun hızla azalması sonrası alındı.

Ülkede koronavirüs salgını önlemleri kapsamında publar, barlar, restoranlar ve gece kulüpleri kapatılmıştı.

İngiltere'nin en büyük pub zinciri Wetherspoons'un sahibi Tim Martin, kapatma kararının ardından alkollü içki satışının tamamen süpermarketlere kaydığını söyledi.

"Off-licence" adı verilen bu küçük marketlerin, Çarşamba günü güncellenen listeye alınması ile kafa karışıklığını giderebilmiş değil.

Ülkede "açık kalması gerekli satış noktaları" henüz netleşmezken, İngiliz Sanayi Konfederasyonu'ndan Carolyn Fairbairn birçok firmanın bu konuda bilgi sahibi olmadığını savundu.

Bisiklet ve araç yedek parça mağazası zinciri Halfords'ın kapatmama kararı sosyal medyada bir boykot kampanyasını dönüşmüştü.

Çarşamba günü güncellenen listede, bisikletçiler de yer aldı.

Güncellenen 'açık kalması gerekli satış noktaları' listesi

Ülkenin önemli bisiklet firmalarından biri olan, katlanan bisikletleri ile ünlü Brompton, Londra'daki hastanelerde görevli sağlık çalışanlarına bisiklet ödünç verdi.

Giyim mağazası zinciri Next ise internetten yapılan satışları karşılayabilmek için, çağrı yaptığı çalışanlarına yüzde 20 fazla ücret önerdi.

Firma, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, siparişler için küçük bir gönüllü grubuna çağrı yapıldığını savundu.